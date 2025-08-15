Fieles celebran a la Virgen de Urkupiña con gratitud y devoción

En medio de las celebraciones en honor a la Virgen de Urkupiña, varios devotos compartieron por Aries, sus experiencias y la profunda gratitud que sienten hacia la patrona. Una de las fieles contó que lleva más de diez años siguiendo a la Virgen, y que su devoción nació por las gracias recibidas: “A veces uno pide y pide, y ahí se le da. Se le agradece también. Hay que agradecer todos los días, la salud, la familia, todas esas cosas. Gracias a Dios y a la Virgen no nos falta ni salud ni trabajo”. La mujer agregó que en su casa tiene un pequeño altar donde cada año lleva a la Virgen más grande para las celebraciones.

Otra devota, junto a su familia, relató cómo la Virgen les acompañó en momentos difíciles: “Hace seis años que somos devotos. Mi marido no tenía trabajo en esos tiempos y una tía le dio la Virgen. No teníamos ni siquiera lugar para ella en la casa. Gracias a ella y a Dios, hoy tenemos nuestro autito y este año nos dio nuestra casa”. La mujer explicó que cada año visten a la Virgen con un atuendo especial, confeccionado por una modista que participa de la tradición, y que este año eligieron un vestido con aguayo y un sombrero con plumas, realizados por amigos. Ambas historias reflejan la fe y la gratitud de los devotos hacia la Virgen de Urkupiña, destacando su papel como guía y acompañante en la vida cotidiana.