Fieles celebran a la Virgen de Urkupiña con gratitud y devoción

Procesión de la Virgen de Urkupiña: piden a los fieles esperar en Campo La Cruz
El padre Javier Mamaní pidió a los devotos esperar la llegada de la imagen en Campo La Cruz para iniciar la procesión.
Devotos compartieron cómo la fe en la patrona les acompañó en momentos difíciles y cómo agradecen salud, trabajo y familia.Sociedad15/08/2025Agustina Tolaba
En medio de las celebraciones en honor a la Virgen de Urkupiña, varios devotos compartieron por Aries, sus experiencias y la profunda gratitud que sienten hacia la patrona. Una de las fieles contó que lleva más de diez años siguiendo a la Virgen, y que su devoción nació por las gracias recibidas: “A veces uno pide y pide, y ahí se le da. Se le agradece también. Hay que agradecer todos los días, la salud, la familia, todas esas cosas. Gracias a Dios y a la Virgen no nos falta ni salud ni trabajo”. La mujer agregó que en su casa tiene un pequeño altar donde cada año lleva a la Virgen más grande para las celebraciones.
Otra devota, junto a su familia, relató cómo la Virgen les acompañó en momentos difíciles: “Hace seis años que somos devotos. Mi marido no tenía trabajo en esos tiempos y una tía le dio la Virgen. No teníamos ni siquiera lugar para ella en la casa. Gracias a ella y a Dios, hoy tenemos nuestro autito y este año nos dio nuestra casa”. La mujer explicó que cada año visten a la Virgen con un atuendo especial, confeccionado por una modista que participa de la tradición, y que este año eligieron un vestido con aguayo y un sombrero con plumas, realizados por amigos. Ambas historias reflejan la fe y la gratitud de los devotos hacia la Virgen de Urkupiña, destacando su papel como guía y acompañante en la vida cotidiana.
El padre Javier Mamaní pidió a los devotos esperar la llegada de la imagen en Campo La Cruz para iniciar la procesión.
La iniciativa promueve la equidad, combinando educación, innovación y trabajo articulado entre privados, universidades y organizaciones sociales para generar oportunidades laborales de personas con discapacidad.
El senador provincial señaló que niños y niñas comienzan a consumir sustancias a los 13 años. Advirtió sobre la adicción a los estupefacientes, no obstante, resaltó que el alcoholismo se ha convertido también en un problema a atender.
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
La actividad, organizada por EUCASA y el Colegio de Psicólogos, recorrerá casos prácticos de El Hombre Guionado y Mitopoiesis para entender la finalidad detrás de cada conducta.
La jornada será este sábado 16 a partir de las 15 hs. Habrá comida especial, bendición de los caniles y procesión con los perros albergados en las instalaciones.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.