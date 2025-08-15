Procesión de la Virgen de Urkupiña: piden a los fieles esperar en Campo La Cruz

Este viernes 15 de agosto, Salta vivirá la procesión en honor a la Virgen María de Urkupiña, organizada por la Iglesia Nuestra Señora del Pilar, en Bartolomé Mitre 1414. En diálogo con Aries, el padre Javier Mamaní informó que la imagen saldrá a las 16 desde la parroquia. “Le pedimos a los devotos que esperen en Campo La Cruz, porque la imagen sale en un móvil. Una vez allí, realizaremos la procesión y luego celebraremos la misa”, indicó.

El sacerdote explicó que, como cada año, se bendecirán las imágenes y objetos religiosos que lleven los fieles. También, entre las 9 y las 12:30 se realizará la bendición de autos y ofrendas. Las últimas misas se celebrarán a las 19 y 20:30.

Respecto a la concurrencia, Mamaní expresó: “Nuestra gran expectativa es que venga todo aquel que se sienta atraído por el amor de Dios y de la Virgen. En el corazón de Dios hay lugar para todos, sin excepción de personas”.

Aunque aclaró que la cantidad de asistentes varía según el día de la semana en que caiga la celebración, reafirmó el deseo de recibir a todos los fieles. “Todo esto es muy fluctuante, pero siempre queremos abrazar a quienes quieran participar”, concluyó.