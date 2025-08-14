“No hay dedo para definir las candidaturas”: Wayar contra las proclamaciones anticipadas

Mazzone pidió más representantes sindicales en la política salteña
El titular de ADP afirmó que recibió propuestas de distintos espacios para ser candidato, pero cuestionó la política nacional y pidió priorizar la defensa provincial.
El legislador de Cachi advirtió que el espacio todavía debate la lista y que todos los afiliados tienen derecho a competir. "El compromiso dentro del frente era que nadie se autoproclamara" remarcó.
En Día de Miércoles, el senador provincial por Cachi, Walter Wayar, se refirió a la definición de candidatos de cara a las próximas elecciones y cuestionó a quienes se “autoproclamaron” candidatos a senador nacional.
“El compromiso dentro del frente era que nadie se proclamara. Todos los que querían ser parte de la lista debían decir que eran precandidatos, sin agresiones internas y buscando consenso”, sostuvo Wayar, quien remarcó que ese consenso “todavía no está definido” y que las discusiones continúan.
El legislador recordó que siempre cuestionó el sistema de las PASO, pero que al menos permitía un mecanismo de selección. “Ahora que se sacó, tenemos que determinar de alguna manera. En otras fuerzas lo hacen a dedo, y no me parece. Nadie tiene el dedo asegurado y después ese dedo puede no resolver nada”, advirtió.
Para Wayar, “no está mal que todos los afiliados y militantes de los partidos que integran el frente quieran ser candidatos”, pero consideró que proclamarse como único elegido “no es así”. Además, defendió su experiencia: “Estoy en condiciones de debatir con cualquiera, pero no creo que haya alguien que pueda decir que sin él no se gana”.
El senador concluyó que el debate en el frente “es inevitable” y que “cada uno siente que es el mejor candidato”, por lo que las definiciones llegarán recién después de un proceso de diálogo interno.
