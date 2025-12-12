El ex Ministro de Gobierno de la Provincia informó que, por acuerdo con el gobernador Gustavo Sáenz, seguirá siendo el representante de Salta ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI)
Leonel Chiarella es el nuevo presidente de la UCR
El intendente de Venado Tuerto, de 38 años, sucederá a Martín Lousteau y se convierte en el presidente más joven en los 134 años de historia del partido. "Vamos a tener un partido joven, de puertas abiertas, que va a volver al territorio", aseguraron.
El Plenario de Delegados de la Unión Cívica Radical (UCR) con 81 votos a favor, eligió a Leonel Chiarella como nuevo presidente del Comité Nacional.
“Hemos renovado autoridades y, por consenso de todos los espacios, resultó electo un representante del foro de intendentes, Leonel Chiarella, de Venado Tuerto, Santa Fe, con el respaldo de todos los gobernadores”, expresó la presidenta de la UCR Salta, Soledad Farfán, en ‘Hablemos de Política’, por Aries.
El actual intendente de Venado Tuerto, sucederá a Martín Lousteau y se convertirá en el titular más joven en los 134 años de historia del partido. “Vamos a tener un partido joven, de puertas abiertas, que va a volver al territorio y escuchar distintas voces. Necesitamos estar unidos para enfrentar los próximos desafíos que tenga la Argentina”, señaló.
Farfán desatacó el carácter “federal y plural” de la nueva conducción, con representantes de todas las provincias y de diferentes sectores internos, y aseguró que se posiciona “muy lejos de Milei”.
“El radicalismo va a volver a ser el que levante la bandera en defensa de los que más nos necesitan, de la educación pública, de la salud pública, de nuestros jubilados, de la inserción laboral a los jóvenes, del y del respeto, sobre todo, de aquel que piensa distinto”, cerró.
Orozco apuntó a Salta: “Es la cuarta provincia con mayor carga impositiva”
La legisladora criticó la presión fiscal provincial y municipal, acusó a los gobiernos locales de despilfarrar fondos en campañas y exigió que se ordenen antes de reclamar a Nación.
