Leonel Chiarella es el nuevo presidente de la UCR

El Plenario de Delegados de la Unión Cívica Radical (UCR) con 81 votos a favor, eligió a Leonel Chiarella como nuevo presidente del Comité Nacional.

“Hemos renovado autoridades y, por consenso de todos los espacios, resultó electo un representante del foro de intendentes, Leonel Chiarella, de Venado Tuerto, Santa Fe, con el respaldo de todos los gobernadores”, expresó la presidenta de la UCR Salta, Soledad Farfán, en ‘Hablemos de Política’, por Aries.

El actual intendente de Venado Tuerto, sucederá a Martín Lousteau y se convertirá en el titular más joven en los 134 años de historia del partido. “Vamos a tener un partido joven, de puertas abiertas, que va a volver al territorio y escuchar distintas voces. Necesitamos estar unidos para enfrentar los próximos desafíos que tenga la Argentina”, señaló.

Farfán desatacó el carácter “federal y plural” de la nueva conducción, con representantes de todas las provincias y de diferentes sectores internos, y aseguró que se posiciona “muy lejos de Milei”.

“El radicalismo va a volver a ser el que levante la bandera en defensa de los que más nos necesitan, de la educación pública, de la salud pública, de nuestros jubilados, de la inserción laboral a los jóvenes, del y del respeto, sobre todo, de aquel que piensa distinto”, cerró.