Villada confirmó que seguirá siendo el representante de Salta ante el CFI

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el ex ministro de Gobierno, Derechos Humanos de Trabajo de la Provincia, Ricardo Villada, se expresó respecto a su salida del Ejecutivo salteño.

“Mi rol como Ministro ha cumplido un ciclo. Hace tiempo venía hablando con Gustavo (Sáenz) sobre la necesidad de producir una renovación, un cambio y por eso tomé la decisión que tomé; por ahora, pretendo recuperar un poco de tranquilidad, hace 12 años que me he dedicado 1000% a la actividad pública”, aseguró el ex funcionario

No obstante, señaló que tiene una relación muy cercana con el gobernador y que, de hecho, lo acompaña en actividades relacionadas a la política nacional como el armado de bloques en el Congreso.

“Debemos seguir con el esquema de llegada de inversiones a la provincia, tenemos que seguir con un esquema que se sostenga en el tiempo. Estuvimos con la gente de Rio Tinto, estuvimos en China con la gente de Ganfeng, que está explotando otro yacimiento a través del RIGI”, aseguró Villada, y añadió que acompañará la gestión provincial, “pero sin protagonismo”.

Finalmente, el ex funcionario adelantó que, si bien no tendrá un cargo, seguirá siendo representante de Salta ante el Consejo Federal de Inversiones.

“Pero no tendré una actividad protagónica ni de tanta responsabilidad”, aseguró concluyendo.