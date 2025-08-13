Rentas ofrece plan especial para regularizar deudas en hasta 18 cuotas

La Dirección General de Rentas de Salta implementó un Plan de Facilidades de Pagos Especial y Transitorio destinado a contribuyentes con deudas tributarias, intereses, recargos y multas, devengadas o aplicadas entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de julio de 2025.

El nuevo régimen, dispuesto por la Resolución General Nº 15/2025, ofrece la posibilidad de cancelar las obligaciones en hasta 18 cuotas —incluido el anticipo— con un interés de financiación equivalente al 50% de la tasa prevista en el artículo 36º del Código Fiscal vigente al momento de la adhesión.

La adhesión podrá realizarse hasta el 31 de octubre de 2025. El valor del anticipo será igual al de una cuota y la caducidad del plan operará automáticamente si se incumplen dos vencimientos consecutivos, sin posibilidad de rehabilitación o refinanciación.