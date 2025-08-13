Se trata de la nieta de una mujer con la que mantenía una relación de pareja y con la que convivió. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
Rentas ofrece plan especial para regularizar deudas en hasta 18 cuotas
El régimen transitorio permite incluir obligaciones vencidas entre abril de 2024 y julio de 2025, con interés reducido al 50% de la tasa vigente.Salta13/08/2025Agustina Tolaba
La Dirección General de Rentas de Salta implementó un Plan de Facilidades de Pagos Especial y Transitorio destinado a contribuyentes con deudas tributarias, intereses, recargos y multas, devengadas o aplicadas entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de julio de 2025.
El nuevo régimen, dispuesto por la Resolución General Nº 15/2025, ofrece la posibilidad de cancelar las obligaciones en hasta 18 cuotas —incluido el anticipo— con un interés de financiación equivalente al 50% de la tasa prevista en el artículo 36º del Código Fiscal vigente al momento de la adhesión.
La adhesión podrá realizarse hasta el 31 de octubre de 2025. El valor del anticipo será igual al de una cuota y la caducidad del plan operará automáticamente si se incumplen dos vencimientos consecutivos, sin posibilidad de rehabilitación o refinanciación.
Los corredores urbanos y metropolitanos operarán con horarios de sábado y los usuarios podrán consultar la ubicación de los colectivos en tiempo real a través de la app oficial.
Alerta en la minería salteña: Advierten que adjudicar servicios a empresas extranjeras golpea la licencia social
El titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta advirtió que la adjudicación de servicios a empresas foráneas afecta a la licencia social y el desarrollo local.
El rector de la UNSa reconoce salarios “muy desfasados en el tiempo”
Miguel Nina afirmó que un docente que inicia cobra $250 mil, mientras que aquellos con mayor antigüedad pueden superar los dos millones de pesos. “Los salarios hoy están por debajo de la canasta básica”, remarcó.
La UNSa enfrenta un déficit de más de 3.000 millones de pesos y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Finca Karina: “Era una industria de contrabando, con ventas en garages, Marketplace o TikTok”
Luego de que se cerrara ese paso clandestino, se reunió el Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, y el interventor de Aguas Blancas remarcó sobre el impacto económico.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Ola de calor en Europa: las llamas llegan a Madrid con incendios forestales en España y PortugalEl Mundo12/08/2025
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.