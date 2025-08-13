Crearon el Instituto de Estudios sobre Conflictividad Social y Mediación

La Secretaría de Justicia de Salta formalizó la creación del Instituto Salteño de Estudios Científicos sobre Conflictividad Social y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos (INSECC), un organismo orientado a investigar, analizar y proponer estrategias para la resolución pacífica de disputas en la provincia.

El INSECC fue establecido mediante la Resolución Nº 65, con un reglamento que define su integración: un presidente, un vicepresidente, un secretario ejecutivo y quince expertos salteños especializados en gestión de conflictos, todos en carácter ad honorem. Sus funciones incluyen realizar mapeos de la conflictividad social, generar estadísticas unificadas de mediación, producir estudios académicos, analizar el impacto de las nuevas tecnologías y actuar como órgano consultivo en políticas públicas vinculadas a la cultura de la paz.

Posteriormente, a través de la Resolución Nº 263, se designó como presidente del instituto al doctor Gustavo Eduardo Skaf, actual subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos. El funcionario fue instruido para convocar y coordinar el proceso de selección de los quince expertos que integrarán el cuerpo técnico.

Finalmente, mediante disposición firmada por el propio Skaf, se oficializó el llamado a concurso de antecedentes y oposición para cubrir esos cargos. El plazo de inscripción es de quince días hábiles a partir de la publicación en el Boletín Oficial, y las postulaciones deberán presentarse en la Secretaría de Justicia (Santiago del Estero 2291, Salta Capital) junto con nota de solicitud, correo electrónico de contacto y currículum vitae.

El reglamento fija criterios específicos de evaluación: títulos de grado y posgrado, formación en gestión de conflictos, publicaciones científicas, premios o distinciones, experiencia comprobable y una prueba de oposición que tendrá un peso máximo de 55 puntos.

Desde la Secretaría de Justicia destacaron que la puesta en marcha del INSECC representa “un paso estratégico para fortalecer la mediación judicial y extrajudicial en Salta, consolidando la cultura de la paz y el abordaje integral de la conflictividad social”.