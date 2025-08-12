Los precios de YPF en Salta: el inesperado descenso que se registró hoy

En lo que va de agosto, la petrolera estatal ya registró su cuarto aumento, con variaciones que, en ocasiones, suceden hasta dos o tres veces en menos de 24 horas.

Salta12/08/2025Ivana Chañi

YPF 12 de agosto 2025

Desde hace tres semanas, los surtidores de YPF en Salta muestran una constante modificación en los precios. Los cambios de valor suceden varias veces al día, un hecho que sorprendió a los automovilistas. La inusual variabilidad en los precios, que se ve reflejada en las pizarras, forma parte de una nueva estrategia comercial de la petrolera estatal se explicó.

Hasta el 11 de agosto, la petrolera ya aplicó cuatro aumentos en lo que va del mes: 

  • Súper: $1.406
  • Infinia: $1.613
  • Infinia Diésel: $1.612
  • Diésel 500: $1.452

combustibles cuarto aumento 11 de agosto

Hoy, 12 de agosto, estos son los nuevos valores:

  • Súper: $1382
  • Infinia: $1593
  • Infinia Diésel: $1595
  • Diésel 500: $1.425

La constante fluctuación de los precios responde a la búsqueda de la compañía de adecuarse de manera más rápida y dinámica a los cambios del mercado. Esta nueva política comercial rompe con el esquema tradicional de los aumentos.

