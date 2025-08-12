Los precios de YPF en Salta: el inesperado descenso que se registró hoy

Desde hace tres semanas, los surtidores de YPF en Salta muestran una constante modificación en los precios. Los cambios de valor suceden varias veces al día, un hecho que sorprendió a los automovilistas. La inusual variabilidad en los precios, que se ve reflejada en las pizarras, forma parte de una nueva estrategia comercial de la petrolera estatal se explicó.

Hasta el 11 de agosto, la petrolera ya aplicó cuatro aumentos en lo que va del mes:

Súper: $1.406

Infinia: $1.613

Infinia Diésel: $1.612

Diésel 500: $1.452

Hoy, 12 de agosto, estos son los nuevos valores:

Súper: $1382

Infinia: $1593

Infinia Diésel: $1595

Diésel 500: $1.425

La constante fluctuación de los precios responde a la búsqueda de la compañía de adecuarse de manera más rápida y dinámica a los cambios del mercado. Esta nueva política comercial rompe con el esquema tradicional de los aumentos.