Los precios de YPF en Salta: el inesperado descenso que se registró hoy

Operación inédita en el San Bernardo a una mujer que Buenos Aires rechazó
El nosocomio intervino a una paciente con una estenosis subglótica severa, combinando técnicas de resección y ampliación de la vía aérea.
En lo que va de agosto, la petrolera estatal ya registró su cuarto aumento, con variaciones que, en ocasiones, suceden hasta dos o tres veces en menos de 24 horas.Salta12/08/2025Ivana Chañi
Desde hace tres semanas, los surtidores de YPF en Salta muestran una constante modificación en los precios. Los cambios de valor suceden varias veces al día, un hecho que sorprendió a los automovilistas. La inusual variabilidad en los precios, que se ve reflejada en las pizarras, forma parte de una nueva estrategia comercial de la petrolera estatal se explicó.
Hasta el 11 de agosto, la petrolera ya aplicó cuatro aumentos en lo que va del mes:
Hoy, 12 de agosto, estos son los nuevos valores:
La constante fluctuación de los precios responde a la búsqueda de la compañía de adecuarse de manera más rápida y dinámica a los cambios del mercado. Esta nueva política comercial rompe con el esquema tradicional de los aumentos.
El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, participó del encuentro presidido por autoridades de la Dirección Nacional de Fronteras. Se articularon acciones con diferentes organismos que integran el Plan Güemes.
Desde las 8.30, el equipo de Hemoterapia recibe donantes en la iglesia universal y registra voluntarios para donar médula ósea.
Desde las 10 hasta las 16, vecinos podrán acceder a carnes, frutas, verduras y más con un 30% de descuento en las canchas de La Rivera. La fecha fue reprogramada por las lluvias del viernes.
El plan “Casa Propia con Ahorro Previo” sigue su marcha en Salta Capital; el remanente se definirá el martes 12 en Lotería de Salta con transmisión en vivo.
El objetivo es evitar riesgos fitosanitarios que podrían producirse a raíz del contrabando de frutas y verduras, como así también controlar el ingreso de animales con enfermedades zoonóticas y no zoonóticas.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
El senador provincial por Cachi advirtió que el desafío no es ganar encuestas sino alcanzar consensos amplios para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones nacionales.