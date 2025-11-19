Concejales aprobaron el Presupuesto Municipal 2026

Expectativas porque el Tren a las Nubes pueda salir desde Capital
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
El Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto, enviado por el Ejecutivo comunal, que, entre otras cosas, contempla un incremento en los fondos para obra pública, que pasarán de $49 mil millones – en 2025 –a $102 mil millones en 2026.Salta19/11/2025
En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la Ciudad aprobó el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo comunal.
Según se precisó, la planificación de gastos e inversiones será por $286.630.979.360,51, es decir, tendrá un incremento del 35% respecto al 2025, siendo el 50% de estos recursos propios del municipio, mientras que el porcentaje restante se obtendrá mediante convenios con la Provincia o financiamiento privado.
Al respecto, el concejal Guillermo Kripper destacó que el Presupuesto plantea una reducción del gasto público, además de garantizar la continuidad de servicios y proyectar un crecimiento planificado de la ciudad.
“A lo largo del año vimos dónde fue la plata de los impuestos de los vecinos. Se hicieron obras viales en la zona sur, se finalizaron obras que habían sido abandonadas, se instaló nueva luminaria y caminería, es decir, la plata no es para comprar macetas, es claro el objetivo de esta gestión”, sostuvo el edil.
Advirtió, en tanto que la ciudad está saliendo de su etapa de recuperación e ingresando a una nueva etapa de crecimiento.
Por caso, describió, el Presupuesto 2026 incrementa significativamente los fondos destinados para obra pública, que pasan de $49.000 millones a $102.000 millones.
“Se establece también la reducción del gasto corriente, algo que es una demanda permanente de la sociedad. Pasa del 84% en 2023 a ser el 60% proyectado el año que viene”, señaló Kripper, y, finalizando, aseguró: “El camino está marcado y tenemos que ir por más, ese es el objetivo que se ha plasmado en este Presupuesto 2026”.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.