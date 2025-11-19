Concejales aprobaron el Presupuesto Municipal 2026

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la Ciudad aprobó el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo comunal.

Según se precisó, la planificación de gastos e inversiones será por $286.630.979.360,51, es decir, tendrá un incremento del 35% respecto al 2025, siendo el 50% de estos recursos propios del municipio, mientras que el porcentaje restante se obtendrá mediante convenios con la Provincia o financiamiento privado.

Al respecto, el concejal Guillermo Kripper destacó que el Presupuesto plantea una reducción del gasto público, además de garantizar la continuidad de servicios y proyectar un crecimiento planificado de la ciudad.

“A lo largo del año vimos dónde fue la plata de los impuestos de los vecinos. Se hicieron obras viales en la zona sur, se finalizaron obras que habían sido abandonadas, se instaló nueva luminaria y caminería, es decir, la plata no es para comprar macetas, es claro el objetivo de esta gestión”, sostuvo el edil.

Advirtió, en tanto que la ciudad está saliendo de su etapa de recuperación e ingresando a una nueva etapa de crecimiento.

Por caso, describió, el Presupuesto 2026 incrementa significativamente los fondos destinados para obra pública, que pasan de $49.000 millones a $102.000 millones.

“Se establece también la reducción del gasto corriente, algo que es una demanda permanente de la sociedad. Pasa del 84% en 2023 a ser el 60% proyectado el año que viene”, señaló Kripper, y, finalizando, aseguró: “El camino está marcado y tenemos que ir por más, ese es el objetivo que se ha plasmado en este Presupuesto 2026”.