La Unidad Tributaria 2026 se fijará conforme a la inflación del último trimestre de 2025

Expectativas porque el Tren a las Nubes pueda salir desde Capital
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
El Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que establece que el nuevo valor de la UT, para el año entrante, se fijará de acuerdo a la inflación de los últimos meses de este año. Actualmente tiene un valor de $639 y la adecuación se aplicará en enero.Salta19/11/2025
En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la Capital aprobó el proyecto de ordenanza que establece que el valor de la Unidad Tributaria 2026 se fijará conforme al último trimestre del ejercicio fiscal 2025; se actualizará trimestralmente de acuerdo con la variación acumulada del IPC publicado por el INDEC.
“Esta es una herramienta que le permite al Municipio tener una fórmula para hacer los cálculos que influirán en los impuestos”, describió la concejal Eliana Chuchuy.
Destacó, en tanto, que el proyecto establece también la simplificación y la eliminación de algunas tasas como la elevación de los topes del Impuesto al Automotor, corrigiendo, de esta forma, una distorsión que existía entre los vehículos 0 km y usados.
“Más del 40% de los vehículos del parque automotor verán reducciones en sus tributos”, indicó.
Por otro lado, informó que se aplicará una reducción de las tasas para espectáculos, por lo que se incentivará la actividad artística y cultural en la ciudad.
“También se eliminan algunas tasas del Servicio de Cementerios, se reducen en su valor, pero también en los trámites que debe enfrentar el contribuyente”, añadió la concejal.
Finalmente, Chuchuy destacó que estos son logros que se pueden hacer porque hay un objetivo de eficiencia del gasto y de tener una gestión que se muestra a través de hechos.
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.