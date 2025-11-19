La Unidad Tributaria 2026 se fijará conforme a la inflación del último trimestre de 2025

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la Capital aprobó el proyecto de ordenanza que establece que el valor de la Unidad Tributaria 2026 se fijará conforme al último trimestre del ejercicio fiscal 2025; se actualizará trimestralmente de acuerdo con la variación acumulada del IPC publicado por el INDEC.

“Esta es una herramienta que le permite al Municipio tener una fórmula para hacer los cálculos que influirán en los impuestos”, describió la concejal Eliana Chuchuy.

Destacó, en tanto, que el proyecto establece también la simplificación y la eliminación de algunas tasas como la elevación de los topes del Impuesto al Automotor, corrigiendo, de esta forma, una distorsión que existía entre los vehículos 0 km y usados.

“Más del 40% de los vehículos del parque automotor verán reducciones en sus tributos”, indicó.

Por otro lado, informó que se aplicará una reducción de las tasas para espectáculos, por lo que se incentivará la actividad artística y cultural en la ciudad.

“También se eliminan algunas tasas del Servicio de Cementerios, se reducen en su valor, pero también en los trámites que debe enfrentar el contribuyente”, añadió la concejal.

Finalmente, Chuchuy destacó que estos son logros que se pueden hacer porque hay un objetivo de eficiencia del gasto y de tener una gestión que se muestra a través de hechos.