Regularán la práctica de piruetas en motocicleta en la Capital

El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
Concejales de la ciudad aprobaron el proyecto de ordenanza que sanciona a quienes realicen la práctica. Además, la norma establece que, quienes deseen, puedan realizar la actividad en el Autódromo.
En la sesión ordinaria de este miércoles, el Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que regula la práctica de piruetas en motocicleta en el ejido urbano.
Según el concejal Guillermo Kripper, autor del proyecto, la norma nace a raíz de la preocupación de los vecinos de la zona sur de la ciudad quienes advertían que la práctica se volvió moneda corriente en los barrios y principales avenidas.
“Comenzamos a averiguar sobre estas prácticas, que han proliferado, y esto genera inseguridad y preocupación a los vecinos”, indicó el edil.
Así las cosas, informó que la norma deja en claro que estas acrobacias no pueden realizarse en la vía pública, por lo que se crea un marco regulatorio y sancionatorio: a quienes sean sorprendidos por las autoridades realizando esta acción se les podrá retener y hasta suspender su licencia de conducir, además de la retención del vehículo.
“La ordenanza establece también que las practicas puedan hacerse en el Autódromo o donde determine la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría de Tránsito. Buscamos seguridad y que no se sigan realizando acrobacias en moto en la vía pública”, finalizó Kripper.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.