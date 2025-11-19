Regularán la práctica de piruetas en motocicleta en la Capital

En la sesión ordinaria de este miércoles, el Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que regula la práctica de piruetas en motocicleta en el ejido urbano.

Según el concejal Guillermo Kripper, autor del proyecto, la norma nace a raíz de la preocupación de los vecinos de la zona sur de la ciudad quienes advertían que la práctica se volvió moneda corriente en los barrios y principales avenidas.

“Comenzamos a averiguar sobre estas prácticas, que han proliferado, y esto genera inseguridad y preocupación a los vecinos”, indicó el edil.

Así las cosas, informó que la norma deja en claro que estas acrobacias no pueden realizarse en la vía pública, por lo que se crea un marco regulatorio y sancionatorio: a quienes sean sorprendidos por las autoridades realizando esta acción se les podrá retener y hasta suspender su licencia de conducir, además de la retención del vehículo.

“La ordenanza establece también que las practicas puedan hacerse en el Autódromo o donde determine la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría de Tránsito. Buscamos seguridad y que no se sigan realizando acrobacias en moto en la vía pública”, finalizó Kripper.