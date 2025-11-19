Crearán un sistema de padrinazgo del arte urbano en la ciudad

Expectativas porque el Tren a las Nubes pueda salir desde Capital
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
El Concejo Deliberante capitalino aprobó un proyecto de ordenanza que regula el arte urbano en la ciudad, creando, además, el sistema de padrinazgo de artistas por parte de privados.Salta19/11/2025
En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la Ciudad aprobó el proyecto de ordenanza que establece la regulación del arte urbano en la Capital.
Al respecto, la concejal Malvina Gareca informó que la iniciativa se ha trabajado con artistas capitalinos para poder sacar la mejor norma posible.
“Esta herramienta busca promover el arte, la mayor creación de murales que embellecen la ciudad y creo que necesitamos tener una ordenanza que venga a profundizar el apoyo”, indicó la edil.
Asimismo, indicó que la ordenanza crea el sistema de padrinazgo de murales por parte del sector privado interesado de acompañar a los artistas, ello, a cambio de incentivos como descuentos en ciertos impuestos municipales.
“Se prevé también un registro de inmuebles/espacio para el muralismo, protegiendo también a los espacios donde no se puede porque es casco histórico. Entendemos que estas medidas continúan promoviendo el arte de la ciudad”, finalizó Gareca.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.