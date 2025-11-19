Crearán un sistema de padrinazgo del arte urbano en la ciudad

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la Ciudad aprobó el proyecto de ordenanza que establece la regulación del arte urbano en la Capital.

Al respecto, la concejal Malvina Gareca informó que la iniciativa se ha trabajado con artistas capitalinos para poder sacar la mejor norma posible.

“Esta herramienta busca promover el arte, la mayor creación de murales que embellecen la ciudad y creo que necesitamos tener una ordenanza que venga a profundizar el apoyo”, indicó la edil.

Asimismo, indicó que la ordenanza crea el sistema de padrinazgo de murales por parte del sector privado interesado de acompañar a los artistas, ello, a cambio de incentivos como descuentos en ciertos impuestos municipales.

“Se prevé también un registro de inmuebles/espacio para el muralismo, protegiendo también a los espacios donde no se puede porque es casco histórico. Entendemos que estas medidas continúan promoviendo el arte de la ciudad”, finalizó Gareca.