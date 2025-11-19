Taca Taca: confirman una inversión de USD 3.600 millones y la generación de 6.000 empleos

Expectativas porque el Tren a las Nubes pueda salir desde Capital
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
El Gobernador Sáenz recibió a ejecutivos de la minera First Quantum para repasar la planificación del proyecto de cobre, oro y molibdeno. Con más del 80% de empleo y 89% de proveedores salteños ya activos en la etapa de estudios, Taca Taca se consolida como una oportunidad histórica para el desarrollo productivo y la economía de la Puna salteña.Salta19/11/2025
El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con representantes de la minera First Quantum Minerals, la empresa a cargo del proyecto Taca Taca, para analizar los avances de este desarrollo clave y las oportunidades que generará para la provincia. Participaron del encuentro Keith Green, gerente de Asuntos Públicos de Latam, y Germán Pérez, gerente de Administración y Finanzas de la compañía.
Durante la reunión, la empresa presentó la planificación de las próximas etapas y destacó el potencial de Salta, que se consolida como una de las jurisdicciones mineras con mayor proyección del país.
En la reunión, de la que también participaron el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo Ricardo Villada y el delegado de Casa de Salta Martín Plaza, se coincidió en que el proyecto Taca Taca es una oportunidad histórica por su capacidad de generar empleo, desarrollo local y encadenamientos productivos en toda la región.
Tras el encuentro, el Gobernador Sáenz destacó el impacto que el proyecto ya tiene en la economía local: en la etapa actual de estudios, en octubre, más del 80% del empleo y el 89% de los proveedores fueron salteños. “Seguimos apostando a inversiones que impulsen el desarrollo sostenible de Salta", afirmó el mandatario provincial.
Taca Taca prevé una inversión inicial de USD 3.600…
Taca Taca prevé una inversión inicial de USD 3.600… pic.twitter.com/A2c2YGWnEu
Inversión Récord y Generación de Empleo Genuino
El Proyecto Taca Taca, ubicado en la Puna salteña, prevé una inversión inicial estimada en USD 3.600 millones y una vida útil proyectada de 32 años, con una producción anual de 250.000 toneladas de cobre, 125.000 onzas de oro y 3.500 toneladas de molibdeno.
El impacto en la creación de empleo será significativo: la etapa de construcción demandará más de 4.000 puestos de trabajo y, una vez en operación, se generarán alrededor de 2.000 empleos directos.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.