"¿Cómo hacer feliz a una mujer?": La pregunta de un adolescente salteño que sorprendió a una sexóloga

Cómo detectar el consumo de pornografía y sus riesgos en la adolescencia
Especialista en sexología enfatizó la necesidad de que los padres presten atención a los hábitos de sus hijos.
La Dra. Mónica Gelsi se mostró particularmente sorprendida y complacida con la pregunta en una charla escolar. Celebró un cambio de paradigma en la juventud.Salud11/08/2025Ivana Chañi
La Dra. Mónica Gelsi, experta en sexología, relató su experiencia en una charla de educación sexual en una escuela de Villa Lavalle. Su objetivo, según contó - en “De Esto sí se habla: salud y sexualidad” por Aries-, es llevar información científica a los jóvenes, ya que muchas veces se basan en datos no creíbles de las redes sociales.
La especialista resaltó la importancia de utilizar un tono adecuado al hablar con adolescentes. "Tenemos que hablar de la sexualidad con respeto, pero poner un poco de humor", explicó Gelsi. De esta manera, se puede abordar el tema de forma más cercana, enfocándose en "la parte linda de la sexualidad" y promover la responsabilidad sin sonar como una "vieja que viene a hablarnos porque hay muchos embarazos".
Entre las preguntas que recibió de manera anónima, hubo varias sobre temas como el implante anticonceptivo y la posibilidad de que cause aumento de peso, a lo que Gelsi respondió que "los anticonceptivos no engordan".
Sin embargo, lo que más llamó la atención a la doctora fue una pregunta que vino de un varón: "¿Cómo hacer feliz a una mujer?". Gelsi se mostró visiblemente conmovida y complacida con la consulta. "Se ve que ahora el varón se preocupa más por el bienestar de la pareja", señaló. Este interés marca un cambio significativo con respecto a épocas anteriores, en las que el placer femenino no solía ser una prioridad.
La coincidencia de esta pregunta con el reciente Día Mundial del Orgasmo Femenino (8 de agosto) acentúa la importancia de estos temas. La sexóloga concluyó que este tipo de preguntas demuestran una mayor apertura y un cambio generacional en la forma de comprender la sexualidad.
