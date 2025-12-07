Cómo funcionarán los hospitales y centros de salud este lunes

Fin de año y emociones: por qué diciembre moviliza tanto
Diciembre suele despertar nostalgia, cansancio y replanteos personales. El cierre del año obliga a revisar lo que se perdió, lo que no llegó y aquello que no depende de uno.
Emergencias hospitalarias y atención prehospitalaria operarán con normalidad; se recomienda acudir a centros de Primer Nivel para casos de baja y mediana complejidad.Salud07/12/2025
Por el feriado del 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción de María, todos los organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas de la provincia.
Los nosocomios de la capital y del interior funcionarán con su servicio de Emergencias habitual, con guardias. La atención por consultorios externos se retomará el martes 9.
No obstante a que los hospitales mantendrán los servicios de guardia, se recomienda a la población asistir a los centros del Primer Nivel de Atención ante situaciones que requieran de baja y mediana complejidad.
Emergencia prehospitalaria
El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911.
Centro Regional de Hemoterapia
Este organismo permanecerá cerrado durante el feriado del lunes 8, retomando su atención el martes 9. El sábado 6 se podrá donar en el horario de 7 a 12 horas. Por más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020.
En Vale Todo por Aries, la licenciada en Psicología Alejandra Borla advirtió que vivimos atravesados por un “imperativo de época” que exige eficiencia, éxito y felicidad constante.
El procedimiento es gratuito, no requiere límite de edad y los implantes tienen una duración de cinco años. Se requiere inscripción previa.
En la última semana se registraron 125 casos nuevos de Influenza, 107 casos de bronquiolitis en menores de 2 años, 71 casos de neumonía y 4 nuevos casos de COVID.
Riñones, córneas y válvulas cardíacas fueron extraídos para trasplantes que beneficiarán a pacientes de Salta, Buenos Aires y Tucumán.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.