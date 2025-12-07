Cómo funcionarán los hospitales y centros de salud este lunes

Por el feriado del 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción de María, todos los organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas de la provincia.

Los nosocomios de la capital y del interior funcionarán con su servicio de Emergencias habitual, con guardias. La atención por consultorios externos se retomará el martes 9.

No obstante a que los hospitales mantendrán los servicios de guardia, se recomienda a la población asistir a los centros del Primer Nivel de Atención ante situaciones que requieran de baja y mediana complejidad.

Emergencia prehospitalaria

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911.

Centro Regional de Hemoterapia

Este organismo permanecerá cerrado durante el feriado del lunes 8, retomando su atención el martes 9. El sábado 6 se podrá donar en el horario de 7 a 12 horas. Por más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020.