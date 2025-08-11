Dos macabros hallazgos en Tartagal sacuden a la provincia de Salta

Por Aries, el responsable de prensa de la Policía de Salta, Cristian Aguilera, detalló que durante la jornada del sábado y la madrugada del domingo se registraron hechos graves que mantienen en alerta a las autoridades provinciales. En Tartagal, específicamente en la zona de Mosconi, se encontraron dos personas sin vida en diferentes puntos de la Ruta Nacional 86: uno en el kilómetro 3, a la entrada del pueblo, y otro en el kilómetro 17. La Unidad de Graves Atentados contra las Personas, bajo la dirección del Dr. Gonzalo Vega, investiga exhaustivamente estas muertes con el apoyo de criminalística y el cuerpo de investigaciones fiscales. Por ahora, no se descarta que los casos estén relacionados.

Las primeras hipótesis vinculan los crímenes con el robo de una motocicleta de 150 cc ocurrido previamente en la zona. Testigos afirmaron haber visto al vehículo con la víctima ya fallecida en su interior y a un hombre que habría amenazado a varias personas.

Por otro lado, Aguilera informó que un incendio ocurrido la noche del sábado en barrio Castañares terminó con la vida de un hombre de 49 años. Los bomberos de la policía trabajaron para controlar el fuego, mientras que el personal de criminalística continúa con la investigación para determinar cómo se produjo el siniestro y las causas del deceso.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y aseguran que toda la información será entregada a la Fiscalía especializada para avanzar en las causas y brindar respuestas a la comunidad.