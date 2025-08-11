Dos macabros hallazgos en Tartagal sacuden a la provincia de Salta

Cuatro heridos y tres detenidos tras violenta pelea en “Club Norte”
El enfrentamiento incluyó el uso de armas blancas y golpes a puño limpio. La policía intervino rápidamente y detuvo a dos mayores y un menor involucrados en el incidente.
En menos de 24 horas, la Policía encontró dos personas fallecidas en la Ruta Nacional 86. Se activaron investigaciones exhaustivas para esclarecer las circunstancias. Durante el domingo, hubo también un incendio con victima fatal.Policiales11/08/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el responsable de prensa de la Policía de Salta, Cristian Aguilera, detalló que durante la jornada del sábado y la madrugada del domingo se registraron hechos graves que mantienen en alerta a las autoridades provinciales. En Tartagal, específicamente en la zona de Mosconi, se encontraron dos personas sin vida en diferentes puntos de la Ruta Nacional 86: uno en el kilómetro 3, a la entrada del pueblo, y otro en el kilómetro 17. La Unidad de Graves Atentados contra las Personas, bajo la dirección del Dr. Gonzalo Vega, investiga exhaustivamente estas muertes con el apoyo de criminalística y el cuerpo de investigaciones fiscales. Por ahora, no se descarta que los casos estén relacionados.
Las primeras hipótesis vinculan los crímenes con el robo de una motocicleta de 150 cc ocurrido previamente en la zona. Testigos afirmaron haber visto al vehículo con la víctima ya fallecida en su interior y a un hombre que habría amenazado a varias personas.
Por otro lado, Aguilera informó que un incendio ocurrido la noche del sábado en barrio Castañares terminó con la vida de un hombre de 49 años. Los bomberos de la policía trabajaron para controlar el fuego, mientras que el personal de criminalística continúa con la investigación para determinar cómo se produjo el siniestro y las causas del deceso.
Las autoridades mantienen abierta la investigación y aseguran que toda la información será entregada a la Fiscalía especializada para avanzar en las causas y brindar respuestas a la comunidad.
Fuentes policiales indicaron que, a unos 15 kilómetros al este del lugar del primer hallazgo, se encontró otro cuerpo que podría estar relacionado con el mismo hecho.
Las causas del trágico hecho ocurrido en la madrugada aún no han sido reveladas. Se abrió una investigación.
El procedimiento fue anoche en avenida Reyes Católicos y Samson de Capital. Fue en el marco de un desorden registrado durante un encuentro futbolístico. Intervino la Fiscalía Penal 2.
Aprehendieron a un hombre que había robado 32 cajas de lápices de colores en un supermercado.
Matías Jurado fue imputado formalmente por uno de los crímenes y se espera el resultado de pruebas de ADN para identificar los restos hallados en su casa y en zonas descampadas.
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
En la nueva "guerra de tasas", la billetera virtual Cocos sorprende y se posiciona por encima de las más populares en rendimientos. El ranking completo.
Según la coordinadora del parque, María Cruz Pérez, durante las recientes vacaciones de invierno, el lugar recibió a 96 mil visitantes, una cifra récord que superó las expectativas.