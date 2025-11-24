Infantería lo identificó durante un desorden en la vía pública y constató que estaba requerido por causas penales.
Homicidio en Santa Cecilia: el sospechoso se presentó voluntariamente y quedó detenido
Sucedió durante la tarde de este domingo en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre fue encontrado herido en la vía pública y falleció en el hospital San Bernardo.Policiales24/11/2025
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Santiago López Soto, investiga el homicidio de un hombre de 34 años, ocurrido este domingo 23, en barrio Santa Cecilia de la ciudad de Salta.
En circunstancias que se tratan de establecer, en horas de la tarde, un hombre fue encontrado con heridas de arma blanca en la vía pública, y tras ser asistido en el hospital San Bernardo, falleció.
El fiscal López Soto dispuso el trabajo de Criminalística de la Policía en el lugar y el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, para realizar la autopsia.
Efectivos de la Unidad de Investigación UGAP, a cargo de las tareas investigativas, lograron individualizar a un hombre como sospechoso y su detención se produjo este lunes, cuando se presentó de forma espontánea en una dependencia policial.
El fiscal López Soto indicó que la audiencia de imputación se realizará este martes 25 y que se encuentran en cumplimiento las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
