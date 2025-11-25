Dos jóvenes armados y en moto intentaron asaltar a otra conductora sobre Circunvalación Oeste

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó a un joven de 18 años, por robo triplemente calificado, en poblado y en banda, con armas y participación de un menor en grado de tentativa, y a un joven de 17 años, por robo doblemente calificado, en poblado y en banda y con arma en grado de tentativa, por su presunta participación en un hecho ocurrido en la madrugada del 23 de noviembre en la zona de circunvalación Oeste y Ruta Nacional 51, en la localidad de San Luis.

La denuncia fue realizada por la damnificada, quien relató que alrededor de las 04:15 circulaba en su motocicleta cuando fue interceptada por dos motocicletas con ocupantes encapuchados y vestidos de oscuro. En la primera moto viajaban los acusados, mientras que la segunda era ocupada por un hombre solo.

Según el relato, el acompañante que luego se identificaría como el menor de edad, le apuntó con un arma de fuego y le gritó que detuviera su marcha, provocando un fuerte temor por su integridad. Ante la amenaza, la mujer aceleró y logró esquivar a los sospechosos. Sin embargo, al llegar a la rotonda de circunvalación Oeste con Ruta Nacional 51, el hombre que viajaba solo intentó arrinconarla contra la banquina, sin lograrlo. La víctima pudo perder de vista a los agresores y se dirigió a la comisaría a realizar la denuncia.

El personal policial de la Comisaría 9 inició un operativo de búsqueda. A las 04:45, los sospechosos fueron avistados circulando a gran velocidad y en sentido contrario, intentando evadir a la policía. Durante la persecución, uno de los motociclistas descartó un arma de fuego tipo CO2, similar a una 9×19, que fue levantada por los agentes. Finalmente, a la altura del km 12 de la Ruta Nacional 51, los motociclistas perdieron estabilidad y cayeron de la moto, lo que permitió su demora.

Se secuestraron las motocicletas empleadas, el arma utilizada y prendas de vestir de los acusados, elementos que aportaron al esclarecimiento del hecho.

Tras analizar las pruebas y testimonios, el fiscal Escalante solicitó el mantenimiento de detención de los acusados y dispuso la continuación de la investigación para dar con un tercer participante en el hecho, aún no identificado.