Cuatro personas fueron detenidas. Hubo allanamientos en barrios de zona sudeste y secuestro de elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal 5.
Detuvieron en Rosario de la Frontera a un hombre con pedido de captura
Infantería lo identificó durante un desorden en la vía pública y constató que estaba requerido por causas penales.Policiales24/11/2025
Personal de la División Infantería de Rosario de la Frontera, puso a disposición de la Justicia a un hombre de 36 que poseía pedido de detención. La intervención se dio hoy pasadas las 15 horas en inmediaciones a las calles La Candelaria y Guachipas.
En ese marco, la persona fue detenida en circunstancias que los efectivos procedieron ante un desorden en vía publica. Tras identificarlo constataron que registraba pedido de detención por causas penales.
Intervinieron los magistrados a cargo de las causas.
Denuncia por violencia a Claudia Vázquez, vicepresidenta de la Agencia de Deportes de SaltaPoliciales20/11/2025
Una denuncia policial involucra a Claudia Vázquez, vicepresidenta de la Agencia de Deportes, acusada de agredir a una mujer en un bar de San Lorenzo Chico.
El jefe de la Policía de Salta, Diego Bustos, presidió el acto de inauguración de la nueva Sección de la Policía Turística en San Antonio de los Cobres (Distrito de Prevención 10).
Esta madrugada, la Policía demoró a un hombre de 34 años que se encontraba dentro de un colectivo intentando sustraer elementos.
Más de 100 policías realizaron un megaoperativo con ocho allanamientos en tres barrios de la Capital. Se detuvo a cuatro personas (tres hombres y una mujer) por una causa de lesiones graves y abuso de armas.
La Policía realizó un Operativo en el macrocentro de la Capital, incluyendo barrios como Ceferino y Villa San Antonio, para reforzar la presencia en la zona.19 personas infraccionadas por consumo de alcohol y desorden, además de varias demoras y traslados al Centro de Contraventores.
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Advierten sobre la economía del bagayeo y el cierre de comercios "históricos" en Orán
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
Mercado automotor en pausa: la financiación de autos usados y nuevos toca su piso anualArgentina23/11/2025
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.