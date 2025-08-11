Cigarrillos electrónicos y salud: El debate que llega a Diputados

La Cámara de Diputados de Salta prevé discutir un proyecto de ley que busca modificar la Ley 7631 para extender la prohibición de fumar a los cigarrillos electrónicos, o 'vapers', en todos los espacios cerrados de acceso público de la provincia.

El diputado David Leiva presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 7631, con el objetivo de incluir los cigarrillos electrónicos y vaporizadores en la prohibición de fumar en "todos los espacios cerrados de acceso público".

El legislador se basa en varios puntos para defender su propuesta:

Riesgos para la salud: Aunque se promocionan como una alternativa más segura, el diputado señala que los cigarrillos electrónicos liberan nicotina y otras sustancias peligrosas como el diacetil, metales pesados y químicos cancerígenos, que pueden afectar el desarrollo cerebral en jóvenes y fetos.

Falta de pruebas: Leiva asegura que no existe evidencia concluyente de que los 'vapers' ayuden a dejar de fumar.
Afectación a terceros: Los contaminantes en el vapor pueden ser inhalados por personas cercanas, exponiéndolas a los mismos riesgos.

Normalización del tabaco: El proyecto advierte que la popularidad del vapeo podría "volver a normalizar" el consumo de tabaco, lo cual revertiría los avances en la lucha contra el tabaquismo, considerado la principal causa de muerte evitable.

La propuesta se encuentra actualmente a la espera de dictámenes de las comisiones de Salud; Hacienda y Presupuesto; y Legislación General, y su discusión plantea un debate crucial sobre la regulación de estos nuevos productos y su impacto en la salud pública de la provincia.

