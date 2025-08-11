Cigarrillos electrónicos y salud: El debate que llega a Diputados

Piden legalizar la importación de hoja de coca, prohibida por la dictadura
Según se explicó en el Proyecto de Declaración, se busca garantizar el consumo interno de esta planta en su forma natural, ya sea mediante masticación o infusiones.
El diputado David Leiva presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 7631, con el objetivo de incluir los cigarrillos electrónicos y vaporizadores en la prohibición de fumar en "todos los espacios cerrados de acceso público".
El legislador se basa en varios puntos para defender su propuesta:
Riesgos para la salud: Aunque se promocionan como una alternativa más segura, el diputado señala que los cigarrillos electrónicos liberan nicotina y otras sustancias peligrosas como el diacetil, metales pesados y químicos cancerígenos, que pueden afectar el desarrollo cerebral en jóvenes y fetos.
Falta de pruebas: Leiva asegura que no existe evidencia concluyente de que los 'vapers' ayuden a dejar de fumar.
Afectación a terceros: Los contaminantes en el vapor pueden ser inhalados por personas cercanas, exponiéndolas a los mismos riesgos.
Normalización del tabaco: El proyecto advierte que la popularidad del vapeo podría "volver a normalizar" el consumo de tabaco, lo cual revertiría los avances en la lucha contra el tabaquismo, considerado la principal causa de muerte evitable.
La propuesta se encuentra actualmente a la espera de dictámenes de las comisiones de Salud; Hacienda y Presupuesto; y Legislación General, y su discusión plantea un debate crucial sobre la regulación de estos nuevos productos y su impacto en la salud pública de la provincia.
La Cámara de Diputados de Salta tiene en su agenda un proyecto de declaración de gran relevancia. La iniciativa, firmada por legisladores del bloque "B. J. Gustavo Sáenz Conducción", insta a los representantes salteños en el Congreso a defender los tres proyectos vetados.
La fuerte identificación de Leavy con el kirchnerismo y su baja imagen pública complican su proyección electoral, advierten analistas políticos.
El consultor Benjamín Gebhard destaca que la sociedad exige posiciones claras, por lo que los espacios con identidad definida ganan ventaja sobre los postulantes individuales.
Docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires no darán clases este lunes por falta de recomposición salarial.
El gobernador bonaerense calificó de "campaña roñosa" la difusión de un video manipulado que atribuía falsas declaraciones suyas.
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
En la nueva "guerra de tasas", la billetera virtual Cocos sorprende y se posiciona por encima de las más populares en rendimientos. El ranking completo.
Según la coordinadora del parque, María Cruz Pérez, durante las recientes vacaciones de invierno, el lugar recibió a 96 mil visitantes, una cifra récord que superó las expectativas.