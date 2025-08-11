Cigarrillos electrónicos y salud: El debate que llega a Diputados

El diputado David Leiva presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 7631, con el objetivo de incluir los cigarrillos electrónicos y vaporizadores en la prohibición de fumar en "todos los espacios cerrados de acceso público".

El legislador se basa en varios puntos para defender su propuesta:

Riesgos para la salud: Aunque se promocionan como una alternativa más segura, el diputado señala que los cigarrillos electrónicos liberan nicotina y otras sustancias peligrosas como el diacetil, metales pesados y químicos cancerígenos, que pueden afectar el desarrollo cerebral en jóvenes y fetos.

Falta de pruebas: Leiva asegura que no existe evidencia concluyente de que los 'vapers' ayuden a dejar de fumar.

Afectación a terceros: Los contaminantes en el vapor pueden ser inhalados por personas cercanas, exponiéndolas a los mismos riesgos.

Normalización del tabaco: El proyecto advierte que la popularidad del vapeo podría "volver a normalizar" el consumo de tabaco, lo cual revertiría los avances en la lucha contra el tabaquismo, considerado la principal causa de muerte evitable.

La propuesta se encuentra actualmente a la espera de dictámenes de las comisiones de Salud; Hacienda y Presupuesto; y Legislación General, y su discusión plantea un debate crucial sobre la regulación de estos nuevos productos y su impacto en la salud pública de la provincia.