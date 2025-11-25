Efectivos de Seguridad Urbana intervinieron esta madrugada en Avenida Reyes Católicos al 1700 ante una alerta por desorden en la vía pública.
Fin de semana largo: Más de 100 alcoholemias positivas en Salta
Durante el fin de semana largo, se reforzaron los controles de la Policía Vial, resultando en 1557 infractores sancionados por incumplir la Ley Nacional de Tránsito.Policiales25/11/2025
La Subsecretaría de Seguridad Vial informó que durante el fin de semana largo se reforzó la presencia de la Policía Vial en puntos estratégicos de las distintas jurisdicciones de la provincia.
En ese marco, efectivos del área sancionaron a 1557 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito por circular sin el cinturón de seguridad, sin el casco reglamentario, sin luces bajas encendidas, no contar con la documentación correspondiente, entre otras.
Practicaron 9600 test de alcoholemia y detectaron 102 conductores circulando con graduación alcohólica que fueron severamente sancionados como lo establece le legislación vigente. Se controlaron alrededor de 13600 vehículos en distintos puntos de control fijos y móviles en rutas y calles de la provincia.
Cabe destacar que la Subsecretaría de Seguridad Vial promueve el cambio de conducta en la ciudadanía a fin de reducir los índices de siniestralidad y mortalidad en el tránsito, como así también potenciar el servicio de seguridad.
Homicidio en Santa Cecilia: el sospechoso se presentó voluntariamente y quedó detenidoPoliciales24/11/2025
Sucedió durante la tarde de este domingo en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre fue encontrado herido en la vía pública y falleció en el hospital San Bernardo.
Infantería lo identificó durante un desorden en la vía pública y constató que estaba requerido por causas penales.
Cuatro personas fueron detenidas. Hubo allanamientos en barrios de zona sudeste y secuestro de elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal 5.
Denuncia por violencia a Claudia Vázquez, vicepresidenta de la Agencia de Deportes de SaltaPoliciales20/11/2025
Una denuncia policial involucra a Claudia Vázquez, vicepresidenta de la Agencia de Deportes, acusada de agredir a una mujer en un bar de San Lorenzo Chico.
El jefe de la Policía de Salta, Diego Bustos, presidió el acto de inauguración de la nueva Sección de la Policía Turística en San Antonio de los Cobres (Distrito de Prevención 10).
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El oficialismo hizo valer sus números. LLA no tiene representación en autoridades.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.