Detienen a joven por desorden y tenía pedido de captura

Efectivos de Seguridad Urbana intervinieron esta madrugada en Avenida Reyes Católicos al 1700 ante una alerta por desorden en la vía pública.

Policiales25/11/2025

detencion

Este lunes, en el marco de una alerta ciudadana por una persona ocasionando desorden en avenida Reyes Católicos al 1700, efectivos de Seguridad Urbana detuvieron a un joven de 20 años.

Al verificar sus datos personales, constataron que el detenido registraba un pedido de captura por lesiones.

Intervino el Juzgado de Garantías 5.

