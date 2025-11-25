Detienen a joven por desorden y tenía pedido de captura

Este lunes, en el marco de una alerta ciudadana por una persona ocasionando desorden en avenida Reyes Católicos al 1700, efectivos de Seguridad Urbana detuvieron a un joven de 20 años.

Al verificar sus datos personales, constataron que el detenido registraba un pedido de captura por lesiones.

Intervino el Juzgado de Garantías 5.