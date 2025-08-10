Palestina pide al Consejo de Seguridad "frenar el genocidio"

El embajador de Palestina ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, pidió este domingo "frenar el genocidio" durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, convocada por varios países con el fin de discutir el nuevo plan del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para la ocupación militar del enclave palestino de Gaza.

"Dada la insistencia de Netanyahu de buscar este genocidio, para destruir a nuestro pueblo mediante muerte y desplazamiento, anexar nuestro territorio, destruir Palestina y cualquier oportunidad de paz, este Consejo debe actuar", declaró Mansour en su intervención, en la que aseguró que "Israel está matando a Palestina en Gaza", donde sostuvo que más de dos millones de personas están padeciendo "un dolor y agonía" que ningún humano o nación debería sufrir.

"Les debemos a ellas actuar ahora para frenar este genocidio", comentó. El diplomático palestino acusó a Israel de prolongar la guerra "no para desarmar a Hamás", sino para "prevenir un Estado palestino independiente". La reunión extraordinaria, acabó tras cuestionamientos al plan de Israel de cuatro de sus integrantes permanentes, Rusia, China, Francia y Reino Unido, mientras que el otro, Estados Unidos, defendió "el derecho" del Gobierno israelí a decidir "lo necesario" para su seguridad.

"Hambre, pura y simple"

En la ONU, el subrepresentante permanente de Israel, Jonathan Miller, sostuvo que su país "no tiene planes o el deseo de ocupar permanentemente Gaza". En tanto, la representante estadounidense ante el Consejo de Seguridad, Dorothy Shea, acusó a los otros países de "propagar mentiras" sobre Israel, al denunciar que es "categóricamente falso" que esté ocurriendo un genocidio en Gaza.

Miller reiteró que los nuevos "cinco principios" de este plan para concluir la ofensiva en Gaza son el desarme de Hamás (grupo considerado terrorista por la UE y Estados Unidos), la liberación de todos los rehenes, la desmilitarización de Gaza, que Israel tenga control de la seguridad sobre el enclave y la creación de una administración civil pacífica "no israelí" para la Franja. "Esta es la única forma para garantizar un mejor futuro tanto para los israelíes como para los palestinos", insistió.

En la ONU lo ven de otra forma. "Si estos planes se implementan, probablemente desencadenarán otra calamidad en Gaza, con derivas en toda la región y más desplazamientos forzados, asesinatos y destrucción", dijo al Consejo Miroslav Jenca, secretario general adjunto de la Naciones Unidas.

En tanto, la oficina humanitaria de la ONU, la OCHA, informó que 98 niños murieron por desnutrición aguda desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, 37 de ellos desde julio, según las autoridades de Gaza. "Esto ya no es una crisis de hambre inminente, esto es hambre, pura y simple", afirmó el director de coordinación de la OCHA, Ramesh Rajasingham.

Gran Bretaña, un aliado cercano de Israel que, sin embargo, impulsó esta reunión de emergencia sobre la crisis junto a Dinamarca, Grecia, Francia y Eslovenia, advirtió que el plan israelí puede prolongar el conflicto. "Solo profundizará el sufrimiento de los civiles palestinos en Gaza. Este no es un camino hacia la resolución. Es un camino hacia más derramamiento de sangre", dijo el embajador adjunto británico ante la ONU, James Kariuki.

Con información de EFE, AFP, Sky News