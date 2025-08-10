“Muy pronto”, advirtío Netanyahu sobre ofensiva en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este domingo que su país va a ganar la guerra contra Hamás aun cuando no cuente con el respaldo de otros estados, en aparente alusión al rechazo que ha generado su plan de ocupar Ciudad de Gaza. A través de una conferencia de prensa, el político añadió que la ofensiva comenzará "muy pronto”.

"Vamos a ganar la guerra, con o sin el apoyo de otros”, dijo Netanyahu, quien además señaló que su plan "es la mejor forma de terminar la guerra y la mejor forma de terminarla rápido”. "Hemos completado gran parte del trabajo. Tenemos entre el 70 y el 75 por ciento de Gaza bajo control militar israelí", declaró el primer ministro israelí, que insistió en que el objetivo "no es ocupar Gaza, sino desmilitarizar Gaza”.

El político señaló que quedan dos bastiones de Hamás -grupo considerado terrorista por la Unión Europea- por ocupar: Ciudad de Gaza y los campos del centro de la Franja de Gaza. Tras indicar que la ofensiva comenzará "muy pronto”, detalló que antes deben crearse "zonas de seguridad” a las que desplazar a la población y en las que aseguró que habrá "comida, agua y atención médica". Anteriormente Israel ha designado zonas seguras a territorios que luego ataca, como ocurrió en Rafah y otros puntos de Gaza.

"Guerra futura y guerra segura”

Además, el primer ministro de Israel aseguró que la solución de los dos estados, uno israelí y otro palestino, solo garantizaba conflictos y, aseguró, no es algo que apoye la ciudadanía en Israel. "Si quieren vivir aquí junto a nosotros, tienen que dejar de buscar nuestra destrucción y darles un Estado independiente con todos los lujos es invitar a una guerra futura y a una guerra segura", indicó, porque "los palestinos no buscan crear un Estado. Buscan destruirlo”.

Respecto a qué sucederá tras la ocupación de toda la Franja, Netanyahu reiteró que el objetivo de Israel no es quedarse con el territorio. "Ese no es nuestro propósito, al menos no el mío”, explicó, para detallar que su plan consiste en cinco puntos: "En primer lugar, desarmar a Hamás. En segundo lugar, liberar a todos los rehenes. En tercer lugar, desmilitarizar Gaza. En cuarto lugar, Israel ejercerá un control de seguridad preponderante. En quinto lugar, una administración civil pacífica no israelí", resumió.

Con información de EFE, AFP