El Ministro del Interior de Benín confirmó que las fuerzas armadas leales frustraron un intento de golpe de Estado después de que un grupo de soldados anunciara la destitución del presidente Patrice Talon por la televisión pública.
Israel revela una "tercera fase" para "desradicalizar" Gaza
En conferencia conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz en Jerusalén, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que espera avanzar "muy pronto" a la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza.El Mundo07/12/2025
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este domingo que espera pasar a la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza auspiciado por el presidente estadounidense Donald Trump “muy pronto”, durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz.
“Terminamos la primera parte... Y muy pronto esperamos pasar a la segunda fase, que es más difícil”, declaró Netanyahu tras una reunión de alto nivel con Merz en Jerusalén. Los líderes discutieron cómo poner fin al gobierno de Hamas en Gaza.
En la misma rueda de prensa, Netanyahu reveló por primera vez su visión de una “tercera fase” del plan de paz que consistiría en “desradicalizar” la Franja de Gaza. “Como le mencioné al canciller, hay una tercera fase: desradicalizar Gaza, algo que también se creía imposible, pero se logró en Alemania”, dijo el primer ministro israelí.
La visita de Merz a Israel, que comenzó el sábado, marca su primer viaje diplomático desde su toma de posesión como canciller y busca consolidar la relación bilateral tras tensiones generadas por la guerra en Gaza y la violencia de colonos judíos extremistas en Cisjordania ocupada.
Durante su estancia, Merz visitó el memorial del Holocausto Yad Vashem, donde reafirmó el apoyo de Alemania a Israel. “Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel. Esto permanecerá para siempre profundamente inscrito en el vínculo que nos une”, declaró el canciller, destacando la “responsabilidad histórica” de su país en la exterminación de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, Merz también expresó que Israel “debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones militares” como “país en guerra” y como “Estado democrático gobernado por un Estado de Derecho”. El canciller reconoció que las acciones del gobierno israelí durante la guerra pusieron a Alemania “ante un dilema” frente al “inmenso sufrimiento que padece la población civil de Gaza”.
El líder alemán dejó clara la postura de su país respecto a Cisjordania, afirmando que “no puede haber medidas anexionistas en Cisjordania”, ya sea “formal, política, estructural o de otro tipo”. Merz reiteró que Alemania cree “firmemente” en la solución de dos Estados y señaló que “estas negociaciones son necesarias ahora mismo”.
Netanyahu también aprovechó la oportunidad para criticar a la Corte Penal Internacional (CPI), explicando que la razón por la que no visita Alemania es porque hay “un fiscal corrupto”, en referencia al británico Karim Khan, que “está destruyendo la reputación” de la institución. Khan ordenó el año pasado el arresto de Netanyahu y del exministro de Defensa israelí Yoav Gallant por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto en Gaza.
La visita de Merz lo convierte en el primer canciller alemán y el primer líder de un gran país europeo en viajar a Israel desde que la CPI emitió la orden de captura contra Netanyahu.
Los líderes también discutieron la cooperación tecnológica y militar entre ambos países, con énfasis particular en “el campo de la alta tecnología y la inteligencia artificial”, que Netanyahu calificó como “el futuro de la humanidad”.
Antes de su viaje, Merz telefoneó al presidente palestino Mahmud Abbas para instarle a implementar las “reformas urgentemente necesarias” que le permitan “desempeñar un papel constructivo” en la etapa posterior a la guerra en Gaza.
Con información de Infobae
El exgobernador de Nueva Esparta y dirigente opositor, Alfredo Díaz, falleció a los 56 años de un infarto tras pasar un año preso y en aislamiento en la sede del Sebin en Caracas.
Qatar y Egipto, países mediadores en el conflicto de Gaza, urgieron este sábado en el Doha Forum la implementación de la segunda fase del acuerdo de tregua, exigiendo la retirada total de las fuerzas israelíes.
Japón presentó una "protesta enérgica" a China tras calificar como un "acto peligroso" que aviones militares chinos fijaran sus radares de ataque en cazas F-15 de la Fuerza Aérea japonesa.
La Policía Antidrogas de Perú decomisó 3,4 toneladas de clorhidrato de cocaína en la región norteña de Piura, frustrando su envío a Bélgica.
Una nueva variante de malware para Android llamada RelayNFC está causando una ola de ataques en Brasil, buscando instalar un troyano bancario para robar datos financieros.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.
La Asociación Austríaca de Fútbol generó un escándalo viral al publicar un diseño para el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 que mostraba el escudo de la Selección Argentina con solo dos estrellas.