Boca Juniors y Racing Club se miden este domingo 7 de diciembre, a las 19:00, en La Bombonera por la semifinal del certamen liguero, que definirá al primer clasificado a la gran final.
Hoy se juega el clásico Juventud-Central Norte
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta coordinó el operativo para el Clásico Salteño entre Juventud Antoniana y Central Norte, que se jugará este domingo a las 16:30 en el Estadio Padre Martearena con ambas parcialidades.Deportes07/12/2025
El encuentro, entre ambos clubes, se desarrollará hoy domingo, a las 16;30, en el estadio Padre Martearena y contará con la presencia de ambas parcialidades.
De la reunión participaron: el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda; el jefe de Policía, Diego Bustos, el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Sergio Chibán; el titular de Juventud Antoniana, Juan Carlos Segura, el secretario de Central Norte, Leandro Gallo y asesores de Seguridad, quienes coordinaron acciones tendientes a que el encuentro se desarrolle en un marco de tranquilidad, promoviendo el respeto y la convivencia entre los simpatizantes de ambos clubes.
Además, evaluaron las distintas etapas del operativo de seguridad diagramado por la Policía de la Provincia, que se ejecutará en distintas etapas. Con respecto a ello, Avellaneda destacó la importancia de aunar esfuerzos para que el fútbol salteño se viva con normalidad y sin violencia, a su vez valoró el compromiso demostrado por la Liga Salteña de Fútbol y por las dirigencias de ambos clubes en igual sentido.
Por su parte, el presidente Sergio Chibán destacó el trabajo coordinado con las autoridades provinciales e instó a los simpatizantes de Central Norte y de Juventud Antoniana a cooperar y respetar las normas de convivencia, permitiendo que todos puedan disfrutar del clásico con normalidad.
Por último, desde la fuerza de seguridad provincial se informó que, en los ingresos, se trabajará con sistemas informáticos de identificación de personas. Por ello, se recomienda a los asistentes concurrir con antelación, portando DNI y entrada.
Ingresos y ubicaciones
Simpatizantes de Central Norte
• Platea Sur: Puerta 0
• Popular Sur: Puertas 1 y 2
• Preferencial Sur: Puerta 4
Simpatizantes de Juventud Antoniana
• Preferencial Norte: Puerta 7
• Popular Norte: Puerta 9
• Platea Norte: Puerta 10
Prensa
• Acceso por Puerta 12
Agustín Canapino (Camaro) levantó su quinto título en el Turismo Carretera (TC) este domingo al ganar la primera serie de clasificación en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, mantuvo reuniones estratégicas con funcionarios de EEUU en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, llenando el vacío diplomático dejado por la cancelación del viaje de Javier Milei.
La Federación Inglesa de Fútbol (FA) inició gestiones para que la Selección Argentina, el vigente campeón del mundo conocido como la Scaloneta, juegue un amistoso internacional en el estadio Wembley de Londres.
Lionel Messi se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami y sumó el título número 48 de su carrera, afianzándose como el futbolista más ganador de la historia del fútbol mundial.
La Asociación Austríaca de Fútbol generó un escándalo viral al publicar un diseño para el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 que mostraba el escudo de la Selección Argentina con solo dos estrellas.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.