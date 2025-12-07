Muere en prisión Alfredo Díaz, exgobernador opositor venezolano

El exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, había sido procesado por "terrorismo" e "instigación al odio" aunque su juicio estaba paralizado, tras más de un año en la cárcel Díaz falleció en prisión de un infarto a los 56 años.

Él "llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija", indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal que se dedica a defender a detenidos por razones políticas.

La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2.400 detenidos, la mayoría acusados de "terrorismo". Unas 2.000 personas han sido excarceladas desde entonces, según cifras oficiales. Además, desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, confirmó Romero a la AFP

La dirigente opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, dijo que la muerte de Díaz "se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio".

"Las circunstancias de estas muertes -que incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes- revelan un patrón sostenido de represión estatal", indicó Machado en un comunicado conjunto firmado además por González Urrutia.

Díaz estaba preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, Caracas. El lugar es tachado como un "centro de torturas" por la oposición venezolana y activistas de derechos humanos.

Díaz, militante del partido Acción Democrática, fue uno de los dirigentes más populares de la Isla de Margarita, -de la cual era oriundo-, uno de los bastiones electorales de la oposición durante las últimas dos décadas. Casado, con dos hijos, se había graduado como técnico en administración de empresas turísticas en la Universidad de Oriente.

