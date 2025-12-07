Muere en prisión Alfredo Díaz, exgobernador opositor venezolano

En conferencia conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz en Jerusalén, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que espera avanzar "muy pronto" a la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza.
El exgobernador de Nueva Esparta y dirigente opositor, Alfredo Díaz, falleció a los 56 años de un infarto tras pasar un año preso y en aislamiento en la sede del Sebin en Caracas.El Mundo07/12/2025
El exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, había sido procesado por "terrorismo" e "instigación al odio" aunque su juicio estaba paralizado, tras más de un año en la cárcel Díaz falleció en prisión de un infarto a los 56 años.
Él "llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija", indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal que se dedica a defender a detenidos por razones políticas.
La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2.400 detenidos, la mayoría acusados de "terrorismo". Unas 2.000 personas han sido excarceladas desde entonces, según cifras oficiales. Además, desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, confirmó Romero a la AFP
La dirigente opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, dijo que la muerte de Díaz "se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio".
"Las circunstancias de estas muertes -que incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes- revelan un patrón sostenido de represión estatal", indicó Machado en un comunicado conjunto firmado además por González Urrutia.
Díaz estaba preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, Caracas. El lugar es tachado como un "centro de torturas" por la oposición venezolana y activistas de derechos humanos.
Díaz, militante del partido Acción Democrática, fue uno de los dirigentes más populares de la Isla de Margarita, -de la cual era oriundo-, uno de los bastiones electorales de la oposición durante las últimas dos décadas. Casado, con dos hijos, se había graduado como técnico en administración de empresas turísticas en la Universidad de Oriente.
Con información de RFI
El Ministro del Interior de Benín confirmó que las fuerzas armadas leales frustraron un intento de golpe de Estado después de que un grupo de soldados anunciara la destitución del presidente Patrice Talon por la televisión pública.
Qatar y Egipto, países mediadores en el conflicto de Gaza, urgieron este sábado en el Doha Forum la implementación de la segunda fase del acuerdo de tregua, exigiendo la retirada total de las fuerzas israelíes.
Japón presentó una "protesta enérgica" a China tras calificar como un "acto peligroso" que aviones militares chinos fijaran sus radares de ataque en cazas F-15 de la Fuerza Aérea japonesa.
La Policía Antidrogas de Perú decomisó 3,4 toneladas de clorhidrato de cocaína en la región norteña de Piura, frustrando su envío a Bélgica.
Una nueva variante de malware para Android llamada RelayNFC está causando una ola de ataques en Brasil, buscando instalar un troyano bancario para robar datos financieros.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.
La Asociación Austríaca de Fútbol generó un escándalo viral al publicar un diseño para el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 que mostraba el escudo de la Selección Argentina con solo dos estrellas.