Venezuela refuerza su ejército ante "amenazas" de EEUU.

Las fuerzas militares del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela incorporaron este sábado a 5.600 soldados como parte de una estrategia de fortalecimiento militar ante lo que las autoridades denominan “amenazas” de Estados Unidos. La ceremonia de ingreso se llevó a cabo en el Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar del país, en Caracas. El acto tuvo lugar en el contexto del mayor despliegue militar por parte de Estados Unidos en el Caribe en agosto, la cual incluye al portaviones más grande del mundo.

Oficiales encargados de la ceremonia describieron a los nuevos reclutas como “combatientes revolucionarios, socialistas” y “profundamente chavistas, entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria”. Durante el acto, Gabriel Alejandro Rendón Vílchez, coronel de la Fuerza Armada, declaró: “Venezuela tiene una Fuerza Armada, junto al pueblo, fusionada, adiestrada, entrenada, moralizada; por ninguna circunstancia permitiremos la invasión de un imperio”, según declaraciones recogidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En respuesta a las maniobras estadounidenses, el dictador Nicolás Maduro ha instado —aunque con poco éxito— a reforzar el alistamiento militar y a “cerrar filas contra el imperialismo”, término con el que habitualmente se refiere al gobierno de Estados Unidos. Maduro ha reiterado que la Fuerza Armada constituye, en sus palabras, la “columna vertebral de la estabilidad, la paz, la seguridad y el futuro” de Venezuela.

El general Javier José Marcano Tábata, quien participó en la ceremonia, afirmó en transmisión de VTV que el despliegue militar estadounidense ha generado un aumento en las solicitudes de inscripción en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. “En estos momentos donde el imperialismo amenaza de manera ilegal, arbitraria, mentirosa, falsaria, arrogante, a nuestra patria, nuestro pueblo, los jóvenes, acuden por miles a integrarse a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, manifestó Marcano Tábata.

El gobierno de Washington sostiene que Maduro lidera el conocido Cartel de los Soles, una organización narcoterrorista sostenida por el andamiaje del Estado venezolano que es ocupado por el chavismo. Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han reportado la muerte de 87 presuntos narcotraficantes en operativos realizados en el Caribe y el Pacífico oriental. Maduro niega las acusaciones y sostiene que el despliegue busca propiciar su salida del poder y el control de las reservas petroleras del país.

En su discurso, Maduro llamó a mantener un “plan de ofensiva permanente” para responder a lo que denomina la “agresión imperialista”, e indicó que la Fuerza Armada cuenta actualmente con unos 200.000 efectivos, a los que se añaden otros 200.000 policías, además de aproximadamente ocho millones de reservistas de la Milicia Nacional Bolivariana, de acuerdo con cifras oficiales.

Durante la jornada, el gobierno venezolano enfatizó su postura desafiante al declarar que atraviesan “una revolución pacífica, pero no desarmada”, y que los militares están preparados para ofrecer una “respuesta contundente” frente a cualquier acto hostil. Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior, explicó en un acto desde el estado Monagas que el Ejecutivo ordenó desde hace meses una “resistencia activa prolongada” y la “ofensiva permanente” para defender al país. “No nos podemos dejar arrinconar por nadie”, expresó Cabello en la transmisión, señalando que han sido “cuatro meses intensos de amenazas” desde el inicio del despliegue estadounidense, al que calificó como parte de un “terrorismo psicológico” hacia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la población venezolana.

En otro acto celebrado en Caracas, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada permanece “cohesionada” y bajo el liderazgo de Maduro, está lista para “mantener íntegra” la patria y responder “cuando sea necesario”.

El canal estatal VTV informó que, además de los 5.600 soldados incorporados este sábado, se realizó la juramentación de más de 1.000 militares jóvenes, de entre 18 y 22 años, quienes recibieron tres meses de formación intensiva y adiestramiento con armamento, como parte de los preparativos frente a lo que las autoridades califican como amenazas externas.

