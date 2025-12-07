Egipto y Qatar piden la segunda fase del acuerdo de tregua en Gaza

Qatar y Egipto, mediadores en el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, pidieron el sábado la retirada de las tropas israelíes del territorio palestino y el despliegue de una fuerza internacional para aplicar plenamente el acuerdo de tregua, mientras acusaban a Israel de violar el alto el fuego todos los días.

Esos dos países, junto con Estados Unidos, contribuyeron a alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre y ha puesto fin en gran medida a dos años de combates entre Israel y el movimiento islamista palestino.

En la segunda fase del acuerdo, que aún no comenzó, Israel debe retirarse de sus posiciones en el territorio palestino. También está prevista la creación de una autoridad interina y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización (ISF).

Qatar: tregua total no es posible sin la retirada de Israel

"Estamos en un momento crítico (...) No puede completarse una tregua a menos que se produzca una retirada total de las fuerzas israelíes y se restablezca la estabilidad en Gaza", declaró el primer ministro qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en el Doha Forum, una conferencia diplomática que se celebra anualmente en la capital de este estado del Golfo.

"Necesitamos desplegar esta fuerza lo antes posible sobre el terreno porque una de las partes, Israel, viola cada día el alto el fuego", afirmó a su vez el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, que también participó en el foro, afirmó que las conversaciones sobre la fuerza siguen en curso y que aún quedaban cuestiones por resolver en cuanto a su estructura de mando y a los países que aportarían efectivos.

Turquía: separar a los palestinos de los israelíes es prioridad

Pero su primer objetivo, dijo Fidan, "debería ser separar a los palestinos de los israelíes". "Este debería ser nuestro principal objetivo", añadió.

Abdelatty secundó la idea y pidió que la fuerza se desplegara a lo largo de "la línea amarilla con el fin de verificar y supervisar" la tregua.

Desde que entró en vigor el alto el fuego, las fuerzas israelíes han disparado contra palestinos en las proximidades de esta línea.

Según el plan de 20 puntos presentado inicialmente por Estados Unidos, Hamás debe entregar sus armas, pero el grupo lo ha rechazado repetidamente.

Hamás dispuesto a entregar armas "si la ocupación cesa"

Sin embargo, el movimiento islamista palestino Hamás, considerado terroritas por la UE, Estados Unidos y otros países, declaró este mismo sábado que está dispuesto a entregar sus armas a una autoridad palestina que gobierne el territorio, con la condición de que termine la ocupación del ejército israelí.

"Nuestras armas están vinculadas a la existencia de la ocupación y la agresión", afirmó en un comunicado Jalil al Hayya, jefe negociador de Hamás y responsable del movimiento en Gaza. "Si la ocupación termina, estas armas serán colocadas bajo la autoridad del Estado", agregó. Consultada por la AFP, la oficina de Hayya precisó que se refería a un Estado palestino soberano e independiente.

"Aceptamos el despliegue de fuerzas de la ONU como fuerza de separación, encargada de vigilar las fronteras y garantizar el cumplimiento del alto el fuego en Gaza", añadió Hayya, señalando el rechazo de su grupo al despliegue de una fuerza internacional en la Franja cuya misión sería desarmarlo.

De su lado, Al Thani dijo que Qatar y los demás garantes de la tregua, Turquía, Egipto y Estados Unidos, "están trabajando juntos para impulsar la siguiente fase" del acuerdo.

Turquía indicó que quiere participar en la fuerza de estabilización, pero sus esfuerzos son vistos con malos ojos en Israel, que considera que Ankara está demasiado cerca de Hamás.

En Doha, Fidan declaró que el desarme de Hamás no debería ser la principal prioridad en Gaza. "El desarme no puede ser lo primero que se haga en el proceso. Tenemos que poner las cosas en su sitio, tenemos que ser realistas", afirmó.

Mortales ataques siguen en la Franja

Este sábado, al menos 7 palestinos murieron en Gaza este sábado a consecuencia de ataques israelíes, informó la plataforma encargada de aglutinar las víctimas mortales registradas en los centros hospitalarios de la Franja diariamente.

"Tres muertos en Beit Lahia, dos muertos en el barrio de Zeitoun y un mártir en Jablia. Además, otra persona falleció fruto de heridas por los ataques", desglosa el denominado Grupo de Estadísticas de los Hospitales de Gaza sobre los 7 fallecidos, todos en la zona norte del enclave palestino.

Con información de afp, reuters, efe