En conferencia conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz en Jerusalén, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que espera avanzar "muy pronto" a la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza.
Benín: El ejército leal recupera el control tras un anuncio golpista en TV
El Ministro del Interior de Benín confirmó que las fuerzas armadas leales frustraron un intento de golpe de Estado después de que un grupo de soldados anunciara la destitución del presidente Patrice Talon por la televisión pública.El Mundo07/12/2025
Este domingo militares benineses anunciaron en la televisión pública que habían «destituido» a Patrice Talon, que debía dejar el poder en abril tras diez años en el cargo. El entorno del presidente afirma que la situación está bajo control y que Patrice Talon se encuentra a salvo. Sin embargo horas después, el ministro de Asuntos Exteriores, Olushegun Adjadi Bakari, declaró a Reuters que los soldados leales y la guardia nacional habían recuperado el control
Adjadi Bakari añadió que los soldados golpistas solo habían tomado el control de la televisión estatal y que la señal se había cortado durante varios minutos. Estos acontecimientos se producen cuando Benín debe celebrar elecciones presidenciales el próximo mes de abril.
El presidente Patrice Talon, en el poder desde 2016, ha anunciado su intención de no presentarse a la reelección tras dos mandatos, una decisión poco habitual en África Occidental y Central, donde se han multiplicado los golpes de Estado en los últimos años.
Anuncio de golpe de Estado
Al menos ocho soldados uniformados y con cascos indicaron que habían tomado el poder en la televisión beninesa.
«La Constitución de 2025 queda suspendida, todas las instituciones disueltas y las actividades de los partidos políticos suspendidas hasta nuevo aviso», declaró uno de los soldados, leyendo un comunicado.
Ellos anunciaron que habían destituido al presidente Patrice Talon y que el teniente coronel Tigri Pascal ha sido nombrado presidente de un "Comité de refundación militar".
La situación sigue siendo confusa en Cotonú, donde hace unas horas se escucharon disparos cerca de la zona del puerto y de la presidencia. Una fuente de seguridad contactada por RFI mencionó rápidamente un intento de golpe de Estado en curso. Actualmente, el tráfico alrededor de la presidencia está bloqueado y hay helicópteros sobrevolando la zona. Ademásm la señal de la cadena pública Bénin TV ya no funciona, informa nuestro corresponsal de RFI en Cotonú, Jean-Luc Aplogan.
"Se trata de un pequeño grupo de personas que solo tienen la televisión. El ejército regular ha recuperado el control. La ciudad (Cotonú) y el país están totalmente seguros», afirmó. «Todo está bajo control. No han conseguido tomar la residencia del jefe del Estado ni la presidencia de la República. Es cuestión de tiempo que todo vuelva a la normalidad. La limpieza sigue su curso", declaró a la AFP una fuente militar.
Con información de RFI y varios
El exgobernador de Nueva Esparta y dirigente opositor, Alfredo Díaz, falleció a los 56 años de un infarto tras pasar un año preso y en aislamiento en la sede del Sebin en Caracas.
Qatar y Egipto, países mediadores en el conflicto de Gaza, urgieron este sábado en el Doha Forum la implementación de la segunda fase del acuerdo de tregua, exigiendo la retirada total de las fuerzas israelíes.
Japón presentó una "protesta enérgica" a China tras calificar como un "acto peligroso" que aviones militares chinos fijaran sus radares de ataque en cazas F-15 de la Fuerza Aérea japonesa.
La Policía Antidrogas de Perú decomisó 3,4 toneladas de clorhidrato de cocaína en la región norteña de Piura, frustrando su envío a Bélgica.
Una nueva variante de malware para Android llamada RelayNFC está causando una ola de ataques en Brasil, buscando instalar un troyano bancario para robar datos financieros.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.
La Asociación Austríaca de Fútbol generó un escándalo viral al publicar un diseño para el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 que mostraba el escudo de la Selección Argentina con solo dos estrellas.