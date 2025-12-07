Benín: El ejército leal recupera el control tras un anuncio golpista en TV

Este domingo militares benineses anunciaron en la televisión pública que habían «destituido» a Patrice Talon, que debía dejar el poder en abril tras diez años en el cargo. El entorno del presidente afirma que la situación está bajo control y que Patrice Talon se encuentra a salvo. Sin embargo horas después, el ministro de Asuntos Exteriores, Olushegun Adjadi Bakari, declaró a Reuters que los soldados leales y la guardia nacional habían recuperado el control

Adjadi Bakari añadió que los soldados golpistas solo habían tomado el control de la televisión estatal y que la señal se había cortado durante varios minutos. Estos acontecimientos se producen cuando Benín debe celebrar elecciones presidenciales el próximo mes de abril.

El presidente Patrice Talon, en el poder desde 2016, ha anunciado su intención de no presentarse a la reelección tras dos mandatos, una decisión poco habitual en África Occidental y Central, donde se han multiplicado los golpes de Estado en los últimos años.

Anuncio de golpe de Estado

Al menos ocho soldados uniformados y con cascos indicaron que habían tomado el poder en la televisión beninesa.

«La Constitución de 2025 queda suspendida, todas las instituciones disueltas y las actividades de los partidos políticos suspendidas hasta nuevo aviso», declaró uno de los soldados, leyendo un comunicado.

Ellos anunciaron que habían destituido al presidente Patrice Talon y que el teniente coronel Tigri Pascal ha sido nombrado presidente de un "Comité de refundación militar".

La situación sigue siendo confusa en Cotonú, donde hace unas horas se escucharon disparos cerca de la zona del puerto y de la presidencia. Una fuente de seguridad contactada por RFI mencionó rápidamente un intento de golpe de Estado en curso. Actualmente, el tráfico alrededor de la presidencia está bloqueado y hay helicópteros sobrevolando la zona. Ademásm la señal de la cadena pública Bénin TV ya no funciona, informa nuestro corresponsal de RFI en Cotonú, Jean-Luc Aplogan.

"Se trata de un pequeño grupo de personas que solo tienen la televisión. El ejército regular ha recuperado el control. La ciudad (Cotonú) y el país están totalmente seguros», afirmó. «Todo está bajo control. No han conseguido tomar la residencia del jefe del Estado ni la presidencia de la República. Es cuestión de tiempo que todo vuelva a la normalidad. La limpieza sigue su curso", declaró a la AFP una fuente militar.

Con información de RFI y varios