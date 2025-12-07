Louvre: Documentos egipcios del siglo XIX dañados por fuga de agua

El gobierno de Nicolás Maduro incorporó este sábado a 5.600 soldados en el Fuerte Tiuna de Caracas, como parte de una estrategia de fortalecimiento militar ante lo que denomina “amenazas” de Estados Unidos.
Tras el espectacular robo de joyas sufrido en octubre, un nuevo escándalo sacudió el Museo del Louvre, uno de los íconos de París. Ahora, una pérdida de agua dañó cientos de documentos de la biblioteca de Antigüedades egipcias.
“Entre 300 y 400 documentos fueron afectados”, dijo Francis Steinbock, administrador general adjunto del museo.
Según Steinbock, se trata de “revistas de egiptología” y “documentación científica” utilizados por investigadores. Esas obras empastadas son del fin del siglo XIX y comienzos del XX.
“No hay pérdida irremediables”
El funcionario dijo que “ninguna obra del patrimonio fue dañada”. Además, precisó que “no hay pérdidas irremediables y definitivas en esas colecciones”.
Son “documentos muy útiles y consultados”, pero “de ninguna manera únicas en el mundo”, agregó. Las obras dañadas “serán secadas”, las enviaremos luego “para ser restauradas y colocadas de nuevo en los estantes”, puntualizó.
Según el museo, la fuga de agua fue descubierta el 26 de noviembre en la red hidráulica que alimenta los equipos de calefacción y ventilación de la biblioteca. Fue provocada al abrirse por error una válvula de ese sistema que causó una fuga de una canalización en el techo de una de las salas.
Debido a que es “totalmente obsoleta”, esa red hidráulica está cortada desde hace varios meses y debe ser reemplazada a partir de septiembre de 2026, dijo Steinbock, en el marco de importantes trabajos que se llevarán a cabo durante varios meses.
El Louvres sufrió el 19 de octubre un espectacular robo de joyas estimadas en unos 100 millones de dólares. Los cuatro miembros del comando que cometieron el robo fueron detenidos, pero las joyas y los autores intelectuales no aparecen aún.
El Louvre es el museo más visitado del mundo. En 2024 acogió a 8,7 millones de visitantes, de los cuales 69% fueron extranjeros.
Con información de AFP
