Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión

En medio de la convocatoria a un paro docente por parte de SITEPSA, un relevamiento realizado en la mañana de hoy en distintas escuelas de Salta capital muestra un alto nivel de adhesión a la medida.

Según datos del gremio docente la adhesión superó el 70% en la mayoría de las instituciones educativas.

En la Escuela Urquiza, por ejemplo, el 74% del personal se unió al paro, mientras que en la Escuela Sarmiento el acatamiento fue del 50% en el turno mañana y trepó al 90% en el turno tarde.

En la Escuela 4845 de El Huaico, la adhesión fue total, alcanzando el 100%.

Otros establecimientos educativos también se sumaron masivamente a la medida de fuerza: la Escuela Joaquín Castellanos registró un 90% de adherentes, al igual que la Escuela Armada Nacional.

En la Escuela Fermín Perdiguero, el 75% de los docentes se unió al paro, mientras que en la Castex lo hizo un 84%.

Por su parte, el Hogar Escuela tuvo una adhesión del 45%, con 19 docentes de paro. La medida de lucha finalizá este sábado con la asamblea de afiliados del sindicato.