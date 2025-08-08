Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión

En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.

Educación08/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

paro docente sitepsa 8 de agosto

En medio de la convocatoria a un paro docente por parte de SITEPSA, un relevamiento realizado en la mañana de hoy en distintas escuelas de Salta capital muestra un alto nivel de adhesión a la medida. 

Según datos del gremio docente la adhesión superó el 70% en la mayoría de las instituciones educativas.

En la Escuela Urquiza, por ejemplo, el 74% del personal se unió al paro, mientras que en la Escuela Sarmiento el acatamiento fue del 50% en el turno mañana y trepó al 90% en el turno tarde.

En la Escuela 4845 de El Huaico, la adhesión fue total, alcanzando el 100%.

los-gremios-docentes-anunciaron-un-paro-nacional-para-el-lunes-4-de-marzo-foto-na-ZJJKNLAGM5FETCVJZVSalta: Convocan a paro docente este viernes

Otros establecimientos educativos también se sumaron masivamente a la medida de fuerza: la Escuela Joaquín Castellanos registró un 90% de adherentes, al igual que la Escuela Armada Nacional.

En la Escuela Fermín Perdiguero, el 75% de los docentes se unió al paro, mientras que en la Castex lo hizo un 84%.

Por su parte, el Hogar Escuela tuvo una adhesión del 45%, con 19 docentes de paro. La medida de lucha finalizá este sábado con la asamblea de afiliados del sindicato.

Te puede interesar
103068-salta-se-prepara-para-la-expo-agro-alimentos-2025

Se viene la Expo Agro Alimentos 2025 en Salta

Educación08/08/2025

El evento que se realizará este viernes, nace de la necesidad de generar vínculos entre Educación y el sector productivo. Se expondrán más de 30 proyectos educativos y 40 empresas tendrán sus propuestas institucionales.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail