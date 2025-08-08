El evento que se realizará este viernes, nace de la necesidad de generar vínculos entre Educación y el sector productivo. Se expondrán más de 30 proyectos educativos y 40 empresas tendrán sus propuestas institucionales.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.Educación08/08/2025Ivana Chañi
En medio de la convocatoria a un paro docente por parte de SITEPSA, un relevamiento realizado en la mañana de hoy en distintas escuelas de Salta capital muestra un alto nivel de adhesión a la medida.
Según datos del gremio docente la adhesión superó el 70% en la mayoría de las instituciones educativas.
En la Escuela Urquiza, por ejemplo, el 74% del personal se unió al paro, mientras que en la Escuela Sarmiento el acatamiento fue del 50% en el turno mañana y trepó al 90% en el turno tarde.
En la Escuela 4845 de El Huaico, la adhesión fue total, alcanzando el 100%.
Otros establecimientos educativos también se sumaron masivamente a la medida de fuerza: la Escuela Joaquín Castellanos registró un 90% de adherentes, al igual que la Escuela Armada Nacional.
En la Escuela Fermín Perdiguero, el 75% de los docentes se unió al paro, mientras que en la Castex lo hizo un 84%.
Por su parte, el Hogar Escuela tuvo una adhesión del 45%, con 19 docentes de paro. La medida de lucha finalizá este sábado con la asamblea de afiliados del sindicato.
Salta: Convocan a paro docente este viernes
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.
Diez jóvenes salteños viajarán a Nueva York para participar de una cumbre global
Así lo establece la Resolución N.º 69 del Ministerio de Economía, que adjudicó una contratación directa por 78 mil dólares con fondos del BID para asistir a la AFS Youth Assembly.
Alumnos y el Juicio por Jurados: “No solo se enseña la ley, se enseña ciudadanía”
Alumnos de escuelas secundarias participaron del cuarto simulacro de juicio por jurado en Salta, ya con la ley provincial sancionada. La ministra Fiore resaltó la formación ciudadana.
Paritarias: Fiore defendió el aumento “se da lo que se puede, no lo que se quiere”
La ministra aseguró que el Gobierno hizo el máximo esfuerzo posible y destacó que Salta otorgó un aumento salarial mayor al nacional.
Descontaron a docentes que hicieron paro la semana pasada
La ministra de Educación confirmó descuentos automáticos y cuestionó que se haya realizado una medida de fuerza mientras las paritarias seguían abiertas.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Impulsan cooperación internacional para instalar en Salta una base regional contra incendiosSalta07/08/2025
Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre representantes del gobierno provincial, organizaciones de la sociedad civil y técnicos especializados, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante los incendios forestales en la región del Gran Chaco Americano.
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
Fuerza Patria se consolida en Salta: Urtubey desafía a Milei
"La prioridad es frenar el daño que el gobierno de Milei le está haciendo a la provincia y al país", afirmó el exgobernador, quien es precandidato a senador nacional.
Salta: Convocan a paro docente este viernes
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.