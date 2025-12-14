Por primera vez en cuatro décadas, la Universidad Nacional de Salta aprobó su Presupuesto 2026 antes de fin de año. Garantiza la previsibilidad y los recursos para becas y el ciclo académico del próximo año.
Balance positivo: Copa de Leche asistió a 85 mil estudiantes en 2025
La Dirección de Copa de Leche presentó un balance anual positivo tras brindar asistencia nutricional diaria en Salta capital durante 2025.Educación14/12/2025
La Dirección de Copa de Leche de la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario celebró el cierre de un año más acompañando a los niños de escuelas de Salta capital con asistencia nutricional.
El programa Copa de Leche de la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario es un refuerzo alimentario que consiste en la distribución de leche, cacao, mate cocido y un alimento sólido a los niños, niñas y adolescentes de las escuelas del nivel inicial y primario, e Instituciones de Salta capital.
También se llevaron adelante actividades de capacitación, talleres educativos y recreativos con el objetivo de promover los múltiples beneficios de este alimento.
La titular del área, Natalia Arias, presentó un balance general del trabajo realizado sobre la distribución de leche con chocolate y mate cocido acompañada de variedades de pan en 117 escuelas y 27 instituciones de Salta Capital abarcando a 85 mil beneficiarios.
Arias calificó el balance como positivo ya que el Programa se llevó adelante con normalidad, cumplimentando en tiempo y forma con las entregas de insumos secos y frescos.
Explicó que las preparaciones incluidas en este año 2.025 fueron mate cocido, leche con chocolate, yogur, y una unidad de pan cuyas variedades fueron pan de salvado, de leche, francés, tortilla y pan dulce con anís. Además se asistió con menús especiales a alumnos con diagnóstico de celiaquía, diabetes, sobrepeso/obesidad e intolerancia a la lactosa, favoreciendo la inclusión de estos niños y adolescentes.
Agregó que también se realizaron actividades de capacitación a docentes, administrativos, ordenanzas y directivos y se ofrecieron talleres educativos y recreativos destinados a alumnos con el objetivo de promover hábitos alimentarios saludables, que incluyan el consumo de leche, yogur y quesos.
La diplomatura busca formar jóvenes líderes capaces de generar cambios locales y globales, combinando contenidos sobre agenda internacional, desarrollo sostenible y organismos mundiales. Además, se seleccionarán diez estudiantes destacados para representar a Argentina en un evento internacional en Suiza.
La Subsecretaría de Gestión Educativa lanzará hoy, jueves 11 de diciembre, el “Libro Visual”, un material inclusivo creado para facilitar la alfabetización mediante imágenes.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
La Universidad Nacional de Salta distinguirá este 5 de diciembre al Dr. Arturo Oñativia con el título de Doctor Honoris Causa post mortem, en reconocimiento a su aporte a la salud pública argentina.
El secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, detalló en Aries que la provincia ofrecerá 181 opciones formativas —entre profesorados y tecnicaturas—.
El proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado al Congreso impulsa una profunda reforma tributaria que modifica Ganancias, el IVA e Impuestos Internos.
