Salta: Convocan a paro docente este viernes

El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.

Educación08/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

SiTEPSa recorre las escuelas de Salta Capital desde el lunes 4 de agosto para informar a los docentes sobre su plan de lucha. En un comunicado, el sindicato indicó que el principal objetivo es concientizar a los educadores sobre la importancia de defender el salario docente y lograr la adhesión masiva al paro.

El sindicato, además, convocó a una asamblea de afiliados el sábado 9 de agosto en su sede. Allí se discutirá el futuro del plan de lucha en caso de no obtener una respuesta favorable de las autoridades.

Los principales reclamos que motivan las medidas de fuerza son:

  • Blanqueo del Código 690: Este código corresponde a un monto no remunerativo ni bonificable que afecta negativamente el salario de los docentes, por lo que el sindicato exige su anulación.
  • Cambio en la base de cálculo: SiTEPSa exige una modificación en la fórmula para calcular los aumentos salariales, en busca de un aumento real del salario básico docente.
  • Pago del 6% de deuda: El sindicato reclama el pago de una deuda salarial histórica del 6% adeudada a los educadores.

