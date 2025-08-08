Salta: Convocan a paro docente este viernes

SiTEPSa recorre las escuelas de Salta Capital desde el lunes 4 de agosto para informar a los docentes sobre su plan de lucha. En un comunicado, el sindicato indicó que el principal objetivo es concientizar a los educadores sobre la importancia de defender el salario docente y lograr la adhesión masiva al paro.

El sindicato, además, convocó a una asamblea de afiliados el sábado 9 de agosto en su sede. Allí se discutirá el futuro del plan de lucha en caso de no obtener una respuesta favorable de las autoridades.

Los principales reclamos que motivan las medidas de fuerza son: