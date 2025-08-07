Gustavo Sáenz: "El límite es cuando se toca a los salteños"

Horas antes de que finalice el plazo para el cierre de alianzas de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, el Gobernador Gustavo Sáenz dialogó con el periodista Mario Ernesto Peña en Cara a Cara.

Confirmó que el frente político con el que gobierna la provincia va a intervenir en las elecciones con listas propias, aunque aseguró que no será él quien designe a los candidatos, "yo siempre dije, y lo voy a seguir diciendo, nosotros no bendecimos candidatos, no nos colgamos del saco ni de la pollera de nadie". Esa elección, dijo, será una tarea de los partidos que integran el frente "Primero los salteños".

Casi como una bandera de presentación, Sáenz insistió en la necesidad de defender el principio de federalismo y los intereses salteños, en oposición a una visión "centralista del país, por esto cuestionó a los legisladores que actúan con "obediencia de vida" ante los mandatos de dirigentes nacionales. "Es muy feo ser delegado nacional de un presidente, que te llamen y te digan lo que tenés que hacer, incluso cuando eso implica votar en contra de los salteños", y agregó, "el límite tiene que ser cuando se toca a los salteños".

En este sentido reivindicó su papel en la defensa de la cámara del Tabaco, de los productores de maíz en relación a la polémica de retenciones, "la suspención de las retenciones terminaba justo cuando el ciclo productivo de los salteños, de maíz y soja empezaba, a nosotros nos dejaba afuera". En esa misma línea se refirió a su defensa a la industria azucarera, junto a los gobernadores de Jujuy y Tucuman.

"Hoy el panorama es discutir entre pasado y presente, nadie habla de futuro. Pasado, Cristina Kirchner, presente, Milei ¿Y el futuro? ¿Qué es lo que la gente está esperando que alguien discuta de una vez por todas? ¿Quién se encarga del futuro?", finalizó el Gobernador.