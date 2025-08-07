El arquero de Aston Villa y de la Selección Argentina vuelve a estar nominado al premio que ganó en las últimas dos ediciones.
Fuerte crítica de Schiavi a Riquelme: "Todas las decisiones las toma él"
El histórico ex defensor había sido echado por parte de la dirigencia de Román cuando era coordinador de Inferiores en 2019. “Va a ser más de lo mismo”, afirmó respecto a las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini.Deportes07/08/2025
En medio de la crisis, Juan Román Riquelme tomó la decisión de disolver el Consejo de Fútbol de Boca. La noticia ya era un secreto a voces y en las últimas horas terminó de confirmarse por medio de la propia institución: Mauricio Serna y Raúl Cascini se van del club, mientras que el único que seguirá es Marcelo Delgado. Respecto a esto, quien se proclamó al respecto es un ex futbolista que supo formar parte del equipo de trabajo de esta dirigencia: Rolando Schiavi.
En una entrevista con ESPN, el Flaco criticó fuertemente el manejo de Riquelme en el Consejo. "Por más que se habla de un mánager, va a ser más de lo mismo, porque las decisiones las va a seguir tomando Román. Todas las decisiones las toma él”, comenzó el histórico defensor del Xeneize, respecto al armado de la nueva dirigencia.
Luego, profundizó sobre los roles que tenían Serna y Cascini hasta ese momento. “No tenían peso Chicho y Raúl, la mano derecha era Chelo. El que tiene mejor llegada con los jugadores es el Chelo. El Consejo de Fútbol era Riquelme, por más que ponga figuritas adelante. Es normal que ponga gente para que la critiquen y salvarse él”, apuntó Schiavi.
Es importante destacar que a finales del 2019, cuando la dirigencia de Jorge Amor Ameal y Riquelme comenzaron su gestión, Schiavi fue despedido como director técnico de la Reserva. En su despedida por redes sociales, el Flaco reveló la respuesta que recibió de “algunos de los vicepresidentes”, dando a entrever la chance de que haya sido el propio Román, cuando pidió una reunión tras ser removido de su cargo.
Es que en el momento en el que Schiavi recibe la noticia, de parte de un integrante del CdF, de que no continuará con su cargo en Boca, se encontraba fuera del país por cuestiones ligadas a dicho trabajo. Por ende, el anuncio habría llegado por un llamado telefónico. La realidad es que se fue en muy malos términos con el actual presidente.
Con información de TyC Sports
Conmebol informó las ternas arbitrales de los partidos de octavos de final, y al Millonario le tocó un brasileño que es mirado de reojo.
Kevin Zenon quiere dejar BocaDeportes07/08/2025
El mediocampista expresó su deseo de emigrar a Europa. Esto se da luego de una primera oferta del Olympiacos de Grecia, rechazada por el Xeneize.
Boca confirmó las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini en el área de gestión de fútbol. Con el Consejo de Fútbol fuera de escena, el nombre de Carlos Fernando Navarro Montoya aparece dentro de la carpeta del presidente Juan Román Riquelme.
La pesadilla de Benedetto en Newell’s: se volvió a lesionar, no estará en Salta y se pierde el clásicoDeportes07/08/2025
El delantero Darío Benedetto sufrió una nueva lesión muscular todavía sin debutar en el club, no podrá jugar ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en Salta por Copa Argentina y todo indica que tampoco estará disponible para el clásico frente a Rosario Central.
El "Ciclón" busca recuperarse tras el golpe en Copa Argentina, mientras que el "Fortín" piensa en el Clausura sin descuidar su gran objetivo: la Copa Libertadores. Se enfrentan este jueves a las 19 en el Nuevo Gasómetro.
De acuerdo con las cifras oficiales, los argentinos gastaron US$557.388 millones en el exterior. Preocupa la salida de divisas.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El fin del romerismo: 42 años de poder, medios y política en Salta
Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.
Se cumplen 60 años de “Help!”: un disco clave en la evolución de los BeatlesCultura & Espectáculos06/08/2025
El trabajo - el quinto en su discografía - se publicó en el Reino Unido el 6 de agosto de 1965. “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, entre otras, hicieron historia.