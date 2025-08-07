Fuerte crítica de Schiavi a Riquelme: "Todas las decisiones las toma él"

En medio de la crisis, Juan Román Riquelme tomó la decisión de disolver el Consejo de Fútbol de Boca. La noticia ya era un secreto a voces y en las últimas horas terminó de confirmarse por medio de la propia institución: Mauricio Serna y Raúl Cascini se van del club, mientras que el único que seguirá es Marcelo Delgado. Respecto a esto, quien se proclamó al respecto es un ex futbolista que supo formar parte del equipo de trabajo de esta dirigencia: Rolando Schiavi.

En una entrevista con ESPN, el Flaco criticó fuertemente el manejo de Riquelme en el Consejo. "Por más que se habla de un mánager, va a ser más de lo mismo, porque las decisiones las va a seguir tomando Román. Todas las decisiones las toma él”, comenzó el histórico defensor del Xeneize, respecto al armado de la nueva dirigencia.

Luego, profundizó sobre los roles que tenían Serna y Cascini hasta ese momento. “No tenían peso Chicho y Raúl, la mano derecha era Chelo. El que tiene mejor llegada con los jugadores es el Chelo. El Consejo de Fútbol era Riquelme, por más que ponga figuritas adelante. Es normal que ponga gente para que la critiquen y salvarse él”, apuntó Schiavi.

Es importante destacar que a finales del 2019, cuando la dirigencia de Jorge Amor Ameal y Riquelme comenzaron su gestión, Schiavi fue despedido como director técnico de la Reserva. En su despedida por redes sociales, el Flaco reveló la respuesta que recibió de “algunos de los vicepresidentes”, dando a entrever la chance de que haya sido el propio Román, cuando pidió una reunión tras ser removido de su cargo.

Es que en el momento en el que Schiavi recibe la noticia, de parte de un integrante del CdF, de que no continuará con su cargo en Boca, se encontraba fuera del país por cuestiones ligadas a dicho trabajo. Por ende, el anuncio habría llegado por un llamado telefónico. La realidad es que se fue en muy malos términos con el actual presidente.

Con información de TyC Sports