Gimnasia y Tiro se juega todo frente a Estudiantes de Río Cuarto por los cuartos de final de la Primera Nacional

Este sábado a las 22:00 horas, Gimnasia y Tiro enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Gigante del Norte por el partido de ida de los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional. El árbitro será Bryan Ferreyra.

Deportes17/10/2025

La dirigencia del albo ya anticipó que el partido irá con medidas especiales de seguridad dada la trasce El Tribuno
Además, se confirmó un incremento en los precios de las entradas para este duelo decisivo. 
Posible alineación y bajas
Se especula que el DT Fernando “Teté” Quiroz mantendrá la base de su equipo pero no descarta ajustes tácticos o variantes ofensivas para sorprender al rival cordobés. El Tribuno
Un interrogante: la recuperación del delantero Lautaro Gordillo podría definir si vuelve a la ofensiva o se mantiene en recuperación. 

Una alineación probable para el “albo” podría ser:
Abadía; Galetto, Guanini, Díaz, Montoya; Chaves, Birge, Rinaldi, Rojas; Contín y Reynaga. El Tribuno

Claves del partido
Presión ofensiva y solidez defensiva: Gimnasia no puede permitirse error en esta etapa.
Aprovechar las localías: Hacer sentir el aliento de la hinchada será vital.
El ida y vuelta de un cruce parejo: Como se da en estas instancias, cada gol de visitante podría pesar mucho.

