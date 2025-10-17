Argentina volvió al segundo lugar del ranking FIFA, que lidera España

La Federación Internacional dio a conocer la actualización de su ránking, con la Scaloneta subiendo un lugar. Brasil recaló en el 7.º lugar y Alemania regresó al top ten.

Deportes17/10/2025

180

La FIFA volvió actualizar su ranking en el que la Selección Argentina volvió a quedar muy cerca de España, el país que le robó el liderazgo a la “Scaloneta”. El combinado nacional se posicionó en el segundo lugar, desplazando a Francia al tercer escalón.

Con sus dos triunfos ante Venezuela y Puerto Rico, la “Albiceleste” logró bajar a “The Blues” que producto de un empate, quedaron al borde de perder el podio. Por otra parte, la “novedad” es el retorno de Alemania al Top10.

2241290493

tormenta

G3alMfPWIAAuf-L?format=jpg&name=large

