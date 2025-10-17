Con el probable debut de 'Chiquito' Romero, Argentinos recibe a Newell's en La Paternal

Desde las 21.15, el "Bicho" recibirá a la "Lepra" en el estadio Diego Armando Maradona por la fecha 13. Los de Nicolás Diez sumaron a "Chiquito" Romero y buscan cortar una racha adversa; el equipo de Fabbiani llega con la obligación de sumar para escapar del fondo. viernes 17 de octubre de 2025 07:17

Deportes17/10/2025

720

Desde las 21.15, Argentinos Juniors recibirá a Newell's Old Boys en el estadio Diego Armando Maradona por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Los de Nicolás Diez sumaron a Sergio Romero y buscarán cortar una racha adversa; el equipo de Cristian Fabbiani llega con la obligación de sumar para escapar del fondo.

Te puede interesar
2241290493

Milei canceló su viaje a la final del Mundial Sub-20

Deportes17/10/2025

Pese al diálogo previo entre las autoridades de los entes para diagramar los operativos de seguridad y el protocolo de la FIFA, el presidente de la Nación decidió no asistir al encuentro programado para el domingo a las 20:00 entre Argentina y Marruecos.

Lo más visto
tormenta

Alerta amarilla por tormentas en Salta

Ivana Chañi
Salta16/10/2025

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.

G3alMfPWIAAuf-L?format=jpg&name=large

Balearon la camioneta de Urtubey

Salta16/10/2025

Ocurrió este jueves 16. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail