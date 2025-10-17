Con el probable debut de 'Chiquito' Romero, Argentinos recibe a Newell's en La Paternal

Desde las 21.15, Argentinos Juniors recibirá a Newell's Old Boys en el estadio Diego Armando Maradona por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Los de Nicolás Diez sumaron a Sergio Romero y buscarán cortar una racha adversa; el equipo de Cristian Fabbiani llega con la obligación de sumar para escapar del fondo.