Con el probable debut de 'Chiquito' Romero, Argentinos recibe a Newell's en La Paternal

La sanción de AFA a River que fue notificada a poco tiempo del partido ante TalleresDeportes17/10/2025
En vísperas del duelo por el certamen doméstico, el Tribunal de Disciplina dio a conocer la suspensión al conjunto de Núñez.
Desde las 21.15, el "Bicho" recibirá a la "Lepra" en el estadio Diego Armando Maradona por la fecha 13. Los de Nicolás Diez sumaron a "Chiquito" Romero y buscan cortar una racha adversa; el equipo de Fabbiani llega con la obligación de sumar para escapar del fondo.
Desde las 21.15, Argentinos Juniors recibirá a Newell's Old Boys en el estadio Diego Armando Maradona por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.
Los de Nicolás Diez sumaron a Sergio Romero y buscarán cortar una racha adversa; el equipo de Cristian Fabbiani llega con la obligación de sumar para escapar del fondo.
La Federación Internacional dio a conocer la actualización de su ránking, con la Scaloneta subiendo un lugar. Brasil recaló en el 7.º lugar y Alemania regresó al top ten.
La “Academia” recibirá al conjunto marplatense por la fecha 13 del Torneo Clausura. Gustavo Costas reservará a la mayoría de los titulares pensando en la semifinal ante Flamengo.
Los partidos Belgrano-Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia-River ya están definidos. Cuándo y dónde se juegan.
Pese al diálogo previo entre las autoridades de los entes para diagramar los operativos de seguridad y el protocolo de la FIFA, el presidente de la Nación decidió no asistir al encuentro programado para el domingo a las 20:00 entre Argentina y Marruecos.
Este sábado a las 22:00 horas, Gimnasia y Tiro enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Gigante del Norte por el partido de ida de los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional. El árbitro será Bryan Ferreyra.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Ocurrió este jueves 16. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”.