Juventud Antoniana se presenta esta noche ante Gimnasia de Chivilcoy por los octavos de final del Federal A

Con la ilusión intacta y el respaldo de su gente, Juventud Antoniana buscará dar el primer golpe en la serie y sacar ventaja de local antes de viajar a Buenos Aires para la revancha.

El técnico antoniano habló en la previa del encuentro y dejó en claro el plan de juego y la mentalidad con la que saldrá su equipo:

“Vamos a ir con el pie en el acelerador. Vos sabés que cuando se va a Chivilcoy puede pasar cualquier cosa, así que nosotros tenemos que ir tranquilos, con una idea clara: ir con ventaja. Cualquiera, mínima, pero ventaja al fin. La responsabilidad después será de ellos.”

El entrenador destacó también la importancia de mantener el orden táctico y la concentración durante los 90 minutos:

“Este tipo de partidos se definen en los detalles. Queremos hacer sentir la localía, pero sin desesperarnos. El grupo está metido y sabe lo que se juega.”



El encuentro se disputará desde las 22 horas en el estadio Padre Ernesto Martearena, que volverá a vestirse de azul y blanco para acompañar al Santo en una nueva noche de fútbol federal.

El árbitro designado para esta noche es Maximiliano Macheroni, de Rosario.

Hugo Fleitas (asistente 1) y Cristian Herrera (asistente 2)

Cuarto árbitro fue nombrado Pablo Alberto Ramírez.