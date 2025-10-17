El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine A525) afrontará este viernes la primera jornada del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, con el objetivo de sumar sus primeros puntos en la temporada de F1.
Juventud Antoniana se presenta esta noche ante Gimnasia de Chivilcoy por los octavos de final del Federal A
El “Santo” salteño afrontará esta noche desde las 22 hs un partido clave por los octavos de final del reducido del Torneo Federal A, cuando reciba en el estadio Martearena a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.Deportes17/10/2025
Con la ilusión intacta y el respaldo de su gente, Juventud Antoniana buscará dar el primer golpe en la serie y sacar ventaja de local antes de viajar a Buenos Aires para la revancha.
El técnico antoniano habló en la previa del encuentro y dejó en claro el plan de juego y la mentalidad con la que saldrá su equipo:
“Vamos a ir con el pie en el acelerador. Vos sabés que cuando se va a Chivilcoy puede pasar cualquier cosa, así que nosotros tenemos que ir tranquilos, con una idea clara: ir con ventaja. Cualquiera, mínima, pero ventaja al fin. La responsabilidad después será de ellos.”
El entrenador destacó también la importancia de mantener el orden táctico y la concentración durante los 90 minutos:
“Este tipo de partidos se definen en los detalles. Queremos hacer sentir la localía, pero sin desesperarnos. El grupo está metido y sabe lo que se juega.”
El encuentro se disputará desde las 22 horas en el estadio Padre Ernesto Martearena, que volverá a vestirse de azul y blanco para acompañar al Santo en una nueva noche de fútbol federal.
El árbitro designado para esta noche es Maximiliano Macheroni, de Rosario.
Hugo Fleitas (asistente 1) y Cristian Herrera (asistente 2)
Cuarto árbitro fue nombrado Pablo Alberto Ramírez.
El partido, que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ya tiene su reprogramación oficial, con el objetivo de emparejar el fixture de ambos equipos.
El partido entre River e Independiente Rivadavia por la Copa Argentina se jugará el viernes 24 de octubre. Un día antes lo harán Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.
Tras una ceremonia íntima, los restos de Miguel Ángel Russo descansan en La BomboneraDeportes16/10/2025
El exentrenador del "Xeneize" dejó un legado imborrable en la historia del fútbol argentino y estará para siempre en Brandsen 805.
La Presidencia se comunicó con el protocolo de la FIFA y pidió el servicio de carabineros al gobierno chileno
Los han adquirido aficionados de 212 países y territorios . La mayor demanda procede de Estados Unidos, Canadá y México.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.