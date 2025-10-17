Confirmadas las semifinales de Copa Argentina: cruces, horarios y sedes

Los partidos Belgrano-Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia-River ya están definidos. Cuándo y dónde se juegan.

Deportes17/10/2025

720

La Copa Argentina definió los detalles de las semifinales que protagonizarán Belgrano, Argentinos Juniors, River e Independiente Rivadavia camino a la definición de la edición 2025.

Los cuatro equipos ya conocen todos los detalles de los cruces que definirán a los finalistas del torneo.

Los detalles de las semifinales de la Copa Argentina
La primera llave será la de Belgrano-Argentinos Juniors: el encuentro se disputará el jueves 23 de octubre a las 21:10 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

En tanto, Independiente Rivadavia-River se enfrentarán el viernes 24 de octubre a partir de las 22:10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Te puede interesar
2241290493

Milei canceló su viaje a la final del Mundial Sub-20

Deportes17/10/2025

Pese al diálogo previo entre las autoridades de los entes para diagramar los operativos de seguridad y el protocolo de la FIFA, el presidente de la Nación decidió no asistir al encuentro programado para el domingo a las 20:00 entre Argentina y Marruecos.

Lo más visto
tormenta

Alerta amarilla por tormentas en Salta

Ivana Chañi
Salta16/10/2025

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.

G3alMfPWIAAuf-L?format=jpg&name=large

Balearon la camioneta de Urtubey

Salta16/10/2025

Ocurrió este jueves 16. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail