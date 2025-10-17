Confirmadas las semifinales de Copa Argentina: cruces, horarios y sedes

La Copa Argentina definió los detalles de las semifinales que protagonizarán Belgrano, Argentinos Juniors, River e Independiente Rivadavia camino a la definición de la edición 2025.

Los cuatro equipos ya conocen todos los detalles de los cruces que definirán a los finalistas del torneo.

Los detalles de las semifinales de la Copa Argentina

La primera llave será la de Belgrano-Argentinos Juniors: el encuentro se disputará el jueves 23 de octubre a las 21:10 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

En tanto, Independiente Rivadavia-River se enfrentarán el viernes 24 de octubre a partir de las 22:10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.