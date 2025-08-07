El arquero de Aston Villa y de la Selección Argentina vuelve a estar nominado al premio que ganó en las últimas dos ediciones.
“Di todo, pero esto tuvo su fin”, el mensaje de despedida del Chicho Serna de Boca
El colombiano no tendrá ningún cargo en el Xeneize y con esto marca el final de una era en la historia del fútbol argentino: Fin del Consejo de Fútbol.Deportes07/08/2025
Mauricio "Chicho" Serna oficializó su salida del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, tras varios años formando parte del área encargada de la gestión deportiva del club. A través de una conferencia de prensa improvisada en la puerta del predio de Ezeiza, el exmediocampista se despidió con un emotivo mensaje cargado de gratitud y autocrítica.
“Hasta hoy hice parte del club”, comenzó diciendo Serna, quien aseguró que su salida se dio por una decisión personal: “No ha sido fácil. Saben lo que representa para mí y mi familia este club, pero en la vida es de decisiones. Muchas veces acertamos y un montón nos equivocamos”.
El fin de una era
El colombiano, que llegó al Consejo en plena gestión de Juan Román Riquelme como vicepresidente, remarcó que entregó todo lo que tenía para aportar al club desde su lugar. “No guardé nada. Di lo mejor que tenía para dar”, insistió, visiblemente conmovido. También aprovechó para dirigirse a los hinchas Xeneizes: “Los quiero mucho, les agradezco todo el cariño que me siguen entregando a diario. Seguramente con muchas personas me pude haber equivocado, les ofrezco mis disculpas. No dejo de ser humano”.
Además, reveló que le ofrecieron ocupar otro rol dentro de la institución, pero decidió no aceptarlo: “Tomé la decisión de no seguir porque creo que no sería conveniente. Prefiero saludar y agradecer a todos y decir: esto tuvo su fin”. Con esta renuncia, se marca el cierre de una etapa para uno de los ídolos del club, que en los últimos años tuvo un rol activo en decisiones importantes del fútbol profesional. “Veremos qué pasa en mi nueva etapa de la vida”, concluyó. “A los hinchas los amo, pero es así la vida. Me tocó a mí. Chau, gracias”.
Con información de 442
Conmebol informó las ternas arbitrales de los partidos de octavos de final, y al Millonario le tocó un brasileño que es mirado de reojo.
Kevin Zenon quiere dejar BocaDeportes07/08/2025
El mediocampista expresó su deseo de emigrar a Europa. Esto se da luego de una primera oferta del Olympiacos de Grecia, rechazada por el Xeneize.
Boca confirmó las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini en el área de gestión de fútbol. Con el Consejo de Fútbol fuera de escena, el nombre de Carlos Fernando Navarro Montoya aparece dentro de la carpeta del presidente Juan Román Riquelme.
La pesadilla de Benedetto en Newell’s: se volvió a lesionar, no estará en Salta y se pierde el clásicoDeportes07/08/2025
El delantero Darío Benedetto sufrió una nueva lesión muscular todavía sin debutar en el club, no podrá jugar ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en Salta por Copa Argentina y todo indica que tampoco estará disponible para el clásico frente a Rosario Central.
El "Ciclón" busca recuperarse tras el golpe en Copa Argentina, mientras que el "Fortín" piensa en el Clausura sin descuidar su gran objetivo: la Copa Libertadores. Se enfrentan este jueves a las 19 en el Nuevo Gasómetro.
De acuerdo con las cifras oficiales, los argentinos gastaron US$557.388 millones en el exterior. Preocupa la salida de divisas.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El fin del romerismo: 42 años de poder, medios y política en Salta
Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.
Se cumplen 60 años de “Help!”: un disco clave en la evolución de los BeatlesCultura & Espectáculos06/08/2025
El trabajo - el quinto en su discografía - se publicó en el Reino Unido el 6 de agosto de 1965. “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, entre otras, hicieron historia.