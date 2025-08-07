“Di todo, pero esto tuvo su fin”, el mensaje de despedida del Chicho Serna de Boca

El colombiano no tendrá ningún cargo en el Xeneize y con esto marca el final de una era en la historia del fútbol argentino: Fin del Consejo de Fútbol.

Deportes07/08/2025

Mauricio "Chicho" Serna oficializó su salida del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, tras varios años formando parte del área encargada de la gestión deportiva del club. A través de una conferencia de prensa improvisada en la puerta del predio de Ezeiza, el exmediocampista se despidió con un emotivo mensaje cargado de gratitud y autocrítica.

“Hasta hoy hice parte del club”, comenzó diciendo Serna, quien aseguró que su salida se dio por una decisión personal: “No ha sido fácil. Saben lo que representa para mí y mi familia este club, pero en la vida es de decisiones. Muchas veces acertamos y un montón nos equivocamos”.

El fin de una era

El colombiano, que llegó al Consejo en plena gestión de Juan Román Riquelme como vicepresidente, remarcó que entregó todo lo que tenía para aportar al club desde su lugar. “No guardé nada. Di lo mejor que tenía para dar”, insistió, visiblemente conmovido. También aprovechó para dirigirse a los hinchas Xeneizes: “Los quiero mucho, les agradezco todo el cariño que me siguen entregando a diario. Seguramente con muchas personas me pude haber equivocado, les ofrezco mis disculpas. No dejo de ser humano”.

Además, reveló que le ofrecieron ocupar otro rol dentro de la institución, pero decidió no aceptarlo: “Tomé la decisión de no seguir porque creo que no sería conveniente. Prefiero saludar y agradecer a todos y decir: esto tuvo su fin”. Con esta renuncia, se marca el cierre de una etapa para uno de los ídolos del club, que en los últimos años tuvo un rol activo en decisiones importantes del fútbol profesional. “Veremos qué pasa en mi nueva etapa de la vida”, concluyó. “A los hinchas los amo, pero es así la vida. Me tocó a mí. Chau, gracias”.

