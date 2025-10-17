Cuándo y a qué hora juega Boca Juniors contra Barracas Central

El partido, que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ya tiene su reprogramación oficial, con el objetivo de emparejar el fixture de ambos equipos.

Deportes17/10/2025

boca-vs-barracas-central-2120166

Debido al reciente fallecimiento de Miguel Ángel Russo, la AFA había postergado el duelo entre Boca y Barracas Central como forma de respeto.

Pasados unos días, este jueves, la Liga Profesional confirmó la nueva fecha y horario de este partido, que originalmente estaba pautado para el sábado anterior.

Según indicaron las redes sociales de la propia organización, el encuentro entre El Guapo y el Xeneize se reprogramó para el próximo lunes 27 de octubre a partir de las 16:00 horas.

Cabe destacar que este encuentro corresponderá a la fecha 12 del Torneo Clausura y se disputará en el Estadio Claudio Fabián Tapia de Barracas Central.

Este cotejo será clave para ambas instituciones: los dos equipos están igualados en puntos, con 17 unidades cada uno, y ambos son claros candidatos a llevarse el liderato de la Zona A.

Antes de este compromiso, Boca enfrentará a Belgrano de Córdoba el sábado a las 18:00 horas, mientras que Barracas visitará a Tigre el siguiente lunes 20 a partir de las 19:00 horas.

Con información de 442

Te puede interesar
Lo más visto
tormenta

Alerta amarilla por tormentas en Salta

Ivana Chañi
Salta16/10/2025

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail