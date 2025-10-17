El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine A525) afrontará este viernes la primera jornada del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, con el objetivo de sumar sus primeros puntos en la temporada de F1.
Cuándo y a qué hora juega Boca Juniors contra Barracas Central
El partido, que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ya tiene su reprogramación oficial, con el objetivo de emparejar el fixture de ambos equipos.Deportes17/10/2025
Debido al reciente fallecimiento de Miguel Ángel Russo, la AFA había postergado el duelo entre Boca y Barracas Central como forma de respeto.
Pasados unos días, este jueves, la Liga Profesional confirmó la nueva fecha y horario de este partido, que originalmente estaba pautado para el sábado anterior.
Según indicaron las redes sociales de la propia organización, el encuentro entre El Guapo y el Xeneize se reprogramó para el próximo lunes 27 de octubre a partir de las 16:00 horas.
Cabe destacar que este encuentro corresponderá a la fecha 12 del Torneo Clausura y se disputará en el Estadio Claudio Fabián Tapia de Barracas Central.
Este cotejo será clave para ambas instituciones: los dos equipos están igualados en puntos, con 17 unidades cada uno, y ambos son claros candidatos a llevarse el liderato de la Zona A.
Antes de este compromiso, Boca enfrentará a Belgrano de Córdoba el sábado a las 18:00 horas, mientras que Barracas visitará a Tigre el siguiente lunes 20 a partir de las 19:00 horas.
Juventud Antoniana se presenta esta noche ante Gimnasia de Chivilcoy por los octavos de final del Federal ADeportes17/10/2025
El “Santo” salteño afrontará esta noche desde las 22 hs un partido clave por los octavos de final del reducido del Torneo Federal A, cuando reciba en el estadio Martearena a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.
El partido entre River e Independiente Rivadavia por la Copa Argentina se jugará el viernes 24 de octubre. Un día antes lo harán Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.
Tras una ceremonia íntima, los restos de Miguel Ángel Russo descansan en La BomboneraDeportes16/10/2025
El exentrenador del "Xeneize" dejó un legado imborrable en la historia del fútbol argentino y estará para siempre en Brandsen 805.
La Presidencia se comunicó con el protocolo de la FIFA y pidió el servicio de carabineros al gobierno chileno
Los han adquirido aficionados de 212 países y territorios . La mayor demanda procede de Estados Unidos, Canadá y México.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.