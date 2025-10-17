Cuándo y a qué hora juega Boca Juniors contra Barracas Central

Debido al reciente fallecimiento de Miguel Ángel Russo, la AFA había postergado el duelo entre Boca y Barracas Central como forma de respeto.

Pasados unos días, este jueves, la Liga Profesional confirmó la nueva fecha y horario de este partido, que originalmente estaba pautado para el sábado anterior.

Según indicaron las redes sociales de la propia organización, el encuentro entre El Guapo y el Xeneize se reprogramó para el próximo lunes 27 de octubre a partir de las 16:00 horas.

Cabe destacar que este encuentro corresponderá a la fecha 12 del Torneo Clausura y se disputará en el Estadio Claudio Fabián Tapia de Barracas Central.

Este cotejo será clave para ambas instituciones: los dos equipos están igualados en puntos, con 17 unidades cada uno, y ambos son claros candidatos a llevarse el liderato de la Zona A.

Antes de este compromiso, Boca enfrentará a Belgrano de Córdoba el sábado a las 18:00 horas, mientras que Barracas visitará a Tigre el siguiente lunes 20 a partir de las 19:00 horas.

Con información de 442