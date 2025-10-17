Racing alternativo enfrenta a Aldosivi en el Cilindro

La “Academia” recibirá al conjunto marplatense por la fecha 13 del Torneo Clausura. Gustavo Costas reservará a la mayoría de los titulares pensando en la semifinal ante Flamengo.

Deportes17/10/2025

Racing recibirá a Aldosivi en el Estadio Presidente Perón, desde las 19, por la 13ª jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El encuentro será arbitrado por Sebastián Zunino, con Diego Ceballos en el VAR, y se transmitirá por TNT Sports Premium.

