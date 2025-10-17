Tenis: Florencia Mardones culmina la gira sudamericana como líder del ranking COSAT

La tenista salteña se consagró campeona del COSAT Grado 1 – Copa Cóndor de Plata, disputado en Cochabamba, Bolivia, y cerró una gira sudamericana excepcional coronándose como la número uno del ranking continental.

Deportes17/10/2025

florencia mardones

Florencia Mardones volvió a demostrar talento y en la final  frente a la argentina Caira Delfina Vega Gudiño, a quien superó tras una gran remontada por 1-6, 6-3 y 6-4.

Con este resultado, Mardones culmina la gira sudamericana como líder del ranking COSAT, un logro que la posiciona entre las principales promesas del tenis juvenil argentino y la proyecta al circuito internacional.

La deportista estuvo acompañada en Bolivia por su entrenador Marcos Treglia, con el apoyo de todo su equipo de trabajo Kiko, Marcos Caprota y Matías Luque .

 Desde la entidad nacional, Mercedes Paz destacó el desempeño de la salteña y ofreció apoyo para que pueda sumar experiencia en torneos ITF y Futures, mediante wild cards.

El próximo desafío para Florencia será el ITF de Neuquén, antes de afrontar una nueva etapa de competencias internacionales durante el verano.

Este logro deportivo cuenta con el respaldo institucional de la Asociación Salteña de Tenis, la Asociación Argentina de Tenis y el Gobierno de la Provincia de Salta, que continúa impulsando el desarrollo del deporte, acompañando a sus jóvenes talentos y fortaleciendo el crecimiento del tenis provincial.

