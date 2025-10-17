Tenis: Florencia Mardones culmina la gira sudamericana como líder del ranking COSAT

La sanción de AFA a River que fue notificada a poco tiempo del partido ante TalleresDeportes17/10/2025
En vísperas del duelo por el certamen doméstico, el Tribunal de Disciplina dio a conocer la suspensión al conjunto de Núñez.
La tenista salteña se consagró campeona del COSAT Grado 1 – Copa Cóndor de Plata, disputado en Cochabamba, Bolivia, y cerró una gira sudamericana excepcional coronándose como la número uno del ranking continental.Deportes17/10/2025
Florencia Mardones volvió a demostrar talento y en la final frente a la argentina Caira Delfina Vega Gudiño, a quien superó tras una gran remontada por 1-6, 6-3 y 6-4.
Con este resultado, Mardones culmina la gira sudamericana como líder del ranking COSAT, un logro que la posiciona entre las principales promesas del tenis juvenil argentino y la proyecta al circuito internacional.
La deportista estuvo acompañada en Bolivia por su entrenador Marcos Treglia, con el apoyo de todo su equipo de trabajo Kiko, Marcos Caprota y Matías Luque .
Desde la entidad nacional, Mercedes Paz destacó el desempeño de la salteña y ofreció apoyo para que pueda sumar experiencia en torneos ITF y Futures, mediante wild cards.
El próximo desafío para Florencia será el ITF de Neuquén, antes de afrontar una nueva etapa de competencias internacionales durante el verano.
Este logro deportivo cuenta con el respaldo institucional de la Asociación Salteña de Tenis, la Asociación Argentina de Tenis y el Gobierno de la Provincia de Salta, que continúa impulsando el desarrollo del deporte, acompañando a sus jóvenes talentos y fortaleciendo el crecimiento del tenis provincial.
Desde las 21.15, el "Bicho" recibirá a la "Lepra" en el estadio Diego Armando Maradona por la fecha 13. Los de Nicolás Diez sumaron a "Chiquito" Romero y buscan cortar una racha adversa; el equipo de Fabbiani llega con la obligación de sumar para escapar del fondo. viernes 17 de octubre de 2025 07:17
La Federación Internacional dio a conocer la actualización de su ránking, con la Scaloneta subiendo un lugar. Brasil recaló en el 7.º lugar y Alemania regresó al top ten.
La “Academia” recibirá al conjunto marplatense por la fecha 13 del Torneo Clausura. Gustavo Costas reservará a la mayoría de los titulares pensando en la semifinal ante Flamengo.
Los partidos Belgrano-Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia-River ya están definidos. Cuándo y dónde se juegan.
Pese al diálogo previo entre las autoridades de los entes para diagramar los operativos de seguridad y el protocolo de la FIFA, el presidente de la Nación decidió no asistir al encuentro programado para el domingo a las 20:00 entre Argentina y Marruecos.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Ocurrió este jueves 16. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”.
Ocurrió mientras se trasladaba en una camioneta desde Orán a Anta, en la ruta, un proyectil impactó en un vidrio del vehículo en el que se trasladaba el candidato.
Este sábado a las 22:00 horas, Gimnasia y Tiro enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Gigante del Norte por el partido de ida de los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional. El árbitro será Bryan Ferreyra.