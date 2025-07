Jubilados en el medio: Hipocresías y falta de soluciones reales

La abogada previsional Julia Toyos expresó su descontento con la forma en que se discute la situación de los jubilados en el país. En su columna habitual en Aries, Toyos manifestó su sorpresa por la recurrente vinculación del tema jubilatorio con negociaciones de coparticipación para las provincias. "Siempre ponen a los jubilados con una negociación para las provincias", afirmó, recordando que algo similar ocurrió en 2017 durante la reforma de la ley de movilidad.

Toyos criticó duramente el debate en el Senado, calificando a los legisladores de "hipócritas" por no abordar el problema de fondo. "Nunca ponen le ponen el cascabel al gato", sentenció, en referencia a la falta de propuestas concretas para compensar las pérdidas de los jubilados. La abogada señaló que el reciente 7% de aumento, objeto de discusión y un posible veto presidencial, "solamente cubre una diferencia de un mes" y no resuelve lo sucedido en los meses anteriores. "¿Qué hacemos con todos los otros meses, con todas las pérdidas que tuvieron?", preguntó.

La especialista también cuestionó la actitud del presidente Javier Milei frente a las instituciones y al tema jubilatorio. "No me gustó esta forma del presidente de reírse también de las instituciones ´lo voy a vetar, si no aprueban el veto me voy a dar justicia´", sostuvo Toyos, calificando las formas como una "burla y una falta de respeto", especialmente al tratarse de un tema tan sensible para quienes dependen de esos ingresos.

Toyos hizo hincapié en la necesidad de blanquear el daño real a los jubilados y qué se hizo con el dinero que se les quitó, en lugar de generar un círculo vicioso de vetos y conflictos entre poderes. "Los que pagan los platos rotos son los jubilados", lamentó, proponiendo sincerar "cuánto fue lo que le quitaron" y qué hay detrás del supuesto "equilibrio financiero". Además, la abogada reiteró su postura de modificar la fórmula de cálculo previsional, algo que, reclama insistentemente.