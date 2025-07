Urtubey: "Voy a ser candidato a Senador"

Juan Manuel Urtubey visitó Cara a Cara y en dialog con Mario Ernesto Peña anunció que será candidato a Senador Nacional en las próximas elecciones de octubre.

"Voy a ser candidato a Senador", anunció y aseguró que tomó la decisión luego de que diversos sectores políticos le insistieran que se coloque al frente en la disputa electoral.

"Mientras el gobierno de Milei te aplica la motosierra recortando el Estado, recortando a los argentinos, a los salteños, recortando la democracia, como hicieron con la proscripción de Cristina Kirchner, no podemos corrernos a un costado", agregó.

Urtubey reconoció que su experiencia en política lo coloca ante un imperativo ético.

En este sentido el ex Gobernador de Salta dijo que busca representar a los salteños en un campo de oposición al poder político nacional, "quiero representar a los familiares de los chicos que no se pueden atender en el Garrahan, a la familia de la gente que labura en vialidad, los que viven en los pueblos que sin vialidad no van a tener la posibilidad de tener conectividad".

Fue enfático al indicar que no se puede seguir dando ventaja al gobierno nacional, "no podemos seguir asistiendo impávidamente a un proceso de destrucción de la sociedad argentina y todo el mundo esperando a ver qué pasa. Yo creo que no hay que esperar, hay que avanzar", finalizó.