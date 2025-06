El gobierno de Javier Milei enfrenta cada vez más cuestionamientos desde su propio espectro ideológico. Las recientes emisiones de deuda para conseguir dólares y las dificultades para renovar vencimientos en pesos encendieron las alarmas entre economistas ortodoxos y liberales. Advierten que la estrategia de Toto Caputo reedita errores del pasado.



Especialistas alertan sobre la creación de una nueva "bomba" financiera y señalan que el manejo fiscal no resuelve los desequilibrios estructurales. Así, el consenso entre quienes lo critican es que el plan económico del "Messi de las finanzas" está acumulando tensiones.



Consultado por Letra P, Fausto Spotorno, director de la consultora OJF, explicó el entramado que está detrás del nuevo endeudamiento. “El Gobierno tiene un problema serio para renovar la deuda en pesos. Desde agosto del año pasado no logra colocar todo lo que vence. Hasta ahora se financió con algo de emisión monetaria, que después se fue reemplazando con instrumentos como las LEFIs (Letras Financieras). Pero ahora eso ya no se puede seguir haciendo más”, advirtió.



“Hasta fin de año vencen aproximadamente 46 billones de pesos en Lecaps (Letras del Tesoro capitalizables en pesos). El Gobierno decidió pagarle las LEFIs a los bancos, unos 10 o 11 billones, y espera que estos fondos vuelvan a canalizarse a Lecaps para evitar emitir y cubrir los vencimientos. Pero como no alcanza, sale a colocar bonos en dólares. Es decir, lo que no puede renovar en pesos, intenta colocarlo en moneda dura. El resultado es que la deuda no disminuye, sólo cambia de forma: más en dólares, menos en pesos”, resume.

También desde la trinchera liberal, Roberto Cachanosky fue contundente al calificar el plan de Caputo como “keynesiano”. Para el economista, las medidas orientadas a estimular la circulación de los “dólares del colchón” se traducen en un intento de promover el consumo con fines electorales, sin resolver los desequilibrios de fondo. “Se trata de usar los ahorros de la gente para sostener el gasto, como en cualquier populismo”, planteó.

Carlos Melconian, ex titular del Banco Nación y referente económico del espacio opositor, resumió con ironía el efecto de las medidas: “Mi canuto es mi canuto”.

En otras palabras, los dólares atesorados por los argentinos siguen fuera del circuito formal, porque no hay incentivos claros ni confianza para su reingreso. “No hay solución estructural al problema del dólar ni señales de un programa coherente”, dijo en declaraciones recientes.

Las críticas no se limitan a los liberales. Desde sectores históricamente identificados con el peronismo técnico y el pensamiento ortodoxo, también se alzaron voces que cuestionan el rumbo. Domingo Cavallo, mentor de la convertibilidad, consideró que el titular del Palacio de Hacienda incumplió con las promesas al mercado.

“No hubo rebaja de impuestos ni devaluación compensada. Caputo no quiere devaluar, pero tampoco ofrece una alternativa sólida”, sostuvo Cavallo. Su opinión generó una repercusión fuerte en redes sociales y en el círculo financiero.

Martín Rapetti, director de la consultora Equilibra y exfuncionario de áreas técnicas, fue categórico: “Las medidas de Caputo sólo cambian de bolsillo la deuda del Estado. No se fortalecen las reservas ni se resuelven los problemas estructurales del financiamiento público”.

Christian Buteler, otro analista financiero, advirtió sobre la ausencia de reglas claras para respaldar los anuncios y coincidió con sus pares en que las iniciativas oficiales “parecen ciencia ficción”, más que un programa de estabilización sustentable.

La deuda y el riesgo del carry

Los mercados, mientras tanto, toman nota. Eduardo Costantini, empresario y gestor del fondo Consultatio, advirtió que la actual estrategia de carry trade, la entrada de capitales especulativos atraídos por tasas en pesos, podría derivar en un nuevo pico de tensión cambiaria.

“En el corto plazo es aceptable, pero con estas variables como están ahora, en el largo plazo esto es peligroso”, dijo Constantini a Bloomberg Línea. El riesgo es que, cuando estos capitales decidan salir, haya una presión fuerte sobre el tipo de cambio.

En el mundo corporativo también se encienden señales de alarma. Claudio Zuchovicki, presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), sostiene que si bien el Gobierno “ordenó la macroeconomía”, ahora enfrenta el desafío de “ordenar la micro”, es decir, el bolsillo de la gente.

“No podemos tener una economía en la que el consumo sea un ahogo. Cuando la gente no puede consumir, se enfría todo, y ahí perdemos todos”, advierte.

Zuchovicki suele recordar que el problema de la deuda no es sólo cuánto se toma, sino para qué. “Si se usa para inversión productiva, puede ser virtuosa; pero si se va en gasto corriente, es un problema”, reflexiona.

Rollover sin confianza, una salida que acumula riesgos

Lo que comienza a vislumbrarse es una tensión cada vez más visible entre las necesidades de estabilización financiera del corto plazo y la sostenibilidad del programa económico en un año electoral.

La estrategia de rollover y emisión de nueva deuda en dólares como reemplazo de instrumentos en pesos no convence ni siquiera a los defensores más ortodoxos del ajuste fiscal.

Mientras la administración libertaria celebra haber frenado la emisión monetaria y contener la inflación, economistas afines al ideario liberal miran con inquietud creciente la aparición de nuevas vulnerabilidades en el frente financiero.

Lo que preocupa no es sólo el stock de deuda, sino su dinámica. Como señaló Spotorno, “el Gobierno está compensando la caída de instrumentos como las LEFIs y las Lecaps con emisiones nuevas. El problema no es que aumente la deuda, sino que lo hace sin resolver el problema de base: que no hay demanda voluntaria suficiente para renovar vencimientos. Y esto deja al Tesoro más expuesto”.

