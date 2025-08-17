Secuestran neumáticos extranjeros y una bicicleta en Tucumán: el cargamento venía de Salta

La ex AFIP implementó cambios que facilitan el pago de aportes. Conocé las modificaciones y cómo sumarte al nuevo régimen.
En ese marco, efectivos del Puesto de control Burruyacú procedieron al secuestro de ocho neumáticos de origen extranjero y una bicicleta. Los elementos eran trasladados en una camioneta que provenía de Salta e intentaba ingresar a nuestra provincia. La mercadería fue secuestrada por orden de la Dirección General de Aduanas.
Asimismo, en el puesto de control Tapia, el equipo encargado de custodiar ese acceso, procedió al secuestro de soldadores y gran cantidad de herramientas de trabajo, un cuatriciclo 50cc y electrodomésticos, todos ellos de origen extranjero, sin ningún aval que acredite su legal ingreso. Todo esto estaba valuado en aproximadamente $4.000.000 que eran trasladados en un automóvil.
Por otro lado, en el Destacamento Fronterizo 7 de Abril, sobre ruta nacional 34, interceptaron un camión de encomiendas que trasladaba 87 bultos, con mercadería de diversos rubros, que intentaban ingresar ilegalmente a Tucumán. Al solicitar la documentación correspondiente, no contaban con la misma.
En todos los casos, intervino el Juzgado Federal que ordenó el aforo de los secuestros.
Con información de Noticias Argentinas
Caída industrial: la actividad retrocedió a niveles de hace 18 años y la capacidad instalada bajó del 60%Argentina17/08/2025
Según un nuevo informe, 12 de los 16 sectores productivos están en descenso, con impacto notable en alimentos y bebidas, y un uso de la capacidad instalada por debajo del 60% por séptimo mes consecutivo.
Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semanaArgentina17/08/2025
Los mercados estarán atentos a la licitación de deuda local que realizará el Ministerio de Economía con los bancos. Además seguirán de cerca una serie de datos internacionales.
El predio está cerrado hace cinco meses. Vecinos y ONGs aseguran que los animales tienen el "agua podrida" y están "muertos de hambre".
Las ventas de juguetes en Argentina cayeron 5,2% por el Día del Niño 2025. El comercio electrónico creció un 30%, pero no compensó la baja en tiendas físicas.
Feriados 2025: cuándo es el próximo en Argentina después del domingo 17 de agostoArgentina16/08/2025
De acuerdo al calendario nacional, el próximo feriado será en octubre, ya que septiembre no hay ninguno.
Elecciones en Bolivia: horarios, lugares y votantes habilitados en Salta
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Deudas de millones y quiebra total: la reconocida cadena de comida rápida que se declaró en bancarrotaEl Mundo16/08/2025
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
Vientos de hasta 140 km/h: Alerta amarilla en Salta para este domingo 17 de agosto
El alerta abarca la Puna de Cafayate, San Carlos, San Antonio de los Cobres, La Poma, Molinos, Cachi y otros municipios aledaños, informó el SMN.