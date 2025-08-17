La ex AFIP implementó cambios que facilitan el pago de aportes. Conocé las modificaciones y cómo sumarte al nuevo régimen.
Caída industrial: la actividad retrocedió a niveles de hace 18 años y la capacidad instalada bajó del 60%
Según un nuevo informe, 12 de los 16 sectores productivos están en descenso, con impacto notable en alimentos y bebidas, y un uso de la capacidad instalada por debajo del 60% por séptimo mes consecutivo.Argentina17/08/2025
En medio de una crisis económica que se profundiza, la actividad fabril en Argentina registró una caída del 2,1 % entre marzo y junio, sumando cuatro meses consecutivos en baja, una situación que retrocede a cifras pocas veces vistas y se asemeja a las de septiembre de 2007.
Así lo reveló el último informe, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), realizado por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc), que depende de las Bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe, el cual advirtió que 12 de los 16 sectores industriales están en descenso.
Los más afectados son, según el estudio, los sectores de alimentos y bebidas, aunque no se descartan otras caídas marcadas dentro del universo productivo.
Además, la utilización de la capacidad instalada en la industria se mantuvo por debajo del 60 % durante junio, algo que ocurre por séptimo mes consecutivo. Esto refleja no solo sobreoferta, sino falta de estímulo a producción.
El informe también recuerda que la industria venía de un período de recuperación: entre abril de 2024 y febrero de 2025, acumulaba un fuerte repunte de alrededor del 9%, aunque desde marzo esa tendencia se revirtió, quedando el crecimiento interanual en apenas 4%.
Un dato alarmante es que el nivel actual se ubica un 13% por debajo del pico histórico alcanzado en noviembre de 2011, según el relevamiento. Esto supone que, pese a la recuperación temprana, el sector perdió terreno de forma sostenida.
Expertos anticipan que esta situación tendrá efectos en la empleabilidad industrial y en la generación de valor agregado. La combinación de baja actividad y baja utilización de capacidad aumenta el riesgo de cierres o recortes en planta.
También llama la atención que el sector de alimentos y bebidas, históricamente más resistente, aparece entre los más golpeados, algo que podría afectar desde la provisión de bienes esenciales hasta el comercio exterior vinculado a esos productos.
Las cifras exigen una respuesta: ya sea política de estímulo industrial, alivios impositivos o promoción de inversiones. Sin medidas que reactiven el sector manufacturero, el escenario podría profundizarse aún más.
Con información de C5N
Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semanaArgentina17/08/2025
Los mercados estarán atentos a la licitación de deuda local que realizará el Ministerio de Economía con los bancos. Además seguirán de cerca una serie de datos internacionales.
Secuestran neumáticos extranjeros y una bicicleta en Tucumán: el cargamento venía de SaltaArgentina17/08/2025
Tucumán intensifica los controles en los límites provinciales en busca de controlar y evitar, maniobras delictivas enmarcadas.
El predio está cerrado hace cinco meses. Vecinos y ONGs aseguran que los animales tienen el "agua podrida" y están "muertos de hambre".
Las ventas de juguetes en Argentina cayeron 5,2% por el Día del Niño 2025. El comercio electrónico creció un 30%, pero no compensó la baja en tiendas físicas.
Feriados 2025: cuándo es el próximo en Argentina después del domingo 17 de agostoArgentina16/08/2025
De acuerdo al calendario nacional, el próximo feriado será en octubre, ya que septiembre no hay ninguno.
Elecciones en Bolivia: horarios, lugares y votantes habilitados en Salta
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Feriados 2025: cuándo es el próximo en Argentina después del domingo 17 de agostoArgentina16/08/2025
De acuerdo al calendario nacional, el próximo feriado será en octubre, ya que septiembre no hay ninguno.
Deudas de millones y quiebra total: la reconocida cadena de comida rápida que se declaró en bancarrotaEl Mundo16/08/2025
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
Vientos de hasta 140 km/h: Alerta amarilla en Salta para este domingo 17 de agosto
El alerta abarca la Puna de Cafayate, San Carlos, San Antonio de los Cobres, La Poma, Molinos, Cachi y otros municipios aledaños, informó el SMN.